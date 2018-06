ALBA-Kritik an Schiedsrichtern nach Pleite

Berlin. ALBA-Manager Marco Baldi kritisierte nach der 66:72-Niederlage im dritten Basketball-Finalspiel bei Bayern München die Unparteiischen. "Das sehr physische Spiel der Bayern bereitete uns und den Schiedsrichtern große Probleme", klagte er. Besonders mit der Leistung des Schiedsrichter-Trios um Martin Matip war der 56-Jährige nicht einverstanden: "Sie waren überfordert".

Besonders abseits des Balles hatten sie seiner Meinung bei den Bayern zu viel durchgehen lassen. "Da wurde viel gehalten und geklammert", sagte Baldi. Die Gründe für die Niederlage wollte der Manager aber nicht nur an den Referees festmachen. "Wir haben natürlich auch viel liegengelassen", fand er.

Besonders die erneut schwache Wurfquote verhinderte einen möglichen Erfolg. "Ich habe das Gefühl, dass wir unser gesamtes Benzin im ersten Spiel der Serie verbraucht haben. Mit dieser schlechten Wurfausbeute können wir nicht mithalten", kritisierte Trainer Aito Garcia Reneses sein Team.

In der Best-of-five-Serie liegt ALBA nun 1:2 hinten. Am Mittwoch sind die Berliner in eigener Halle (20.00 Uhr) deshalb zum Siegen verdammt, um ihre Titelchance zu wahren. Aus der Partie am Sonntag kann man laut Baldi nichts mitnehmen. "Jedes Spiel in der Serie ist anders. Wir dürfen jetzt nur nicht über Entscheidungen hadern, wir brauchen positive Emotionen", fordert er.

Vor allem in der Offensive braucht ALBA dann endlich wieder den Spielfluss, der in den letzten beiden Spielen gefehlt hat. Denn das Ziel der Bayern ist "den Spielfluss zu unterbrechen" meinte Baldi. "Wir müssen noch einmal alles rausholen", forderte Baldi.

( dpa )