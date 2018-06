1,5 Tonnen schwere „Indutainer“ sollen Lkws aufhalten können

Noch rauschen auf der Straße des 17. Juni nur die Autos vorbei, Touristen fotografieren das Brandenburger Tor. Dass hier in knapp einer Woche mehrere Zehntausend Menschen auf Deutschlands größter und bekanntester Fanmeile die Fußball-WM schauen und feiern werden – nicht zu erahnen. Dabei laufen die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren.

Vor allem bei der Polizei. Denn nach den islamistischen Anschlägen der vergangenen Jahre in Europa und insbesondere nach dem Attentat am Breitscheidplatz im Dezember 2016 sind die Sicherheitsvorkehrungen in der Hauptstadt strenger geworden. Die Fanmeile soll nicht nur Fußballspektakel werden, sondern auch höchste Sicherheit bieten – neben den Berliner Polizisten sind zahlreiche private Sicherheitskräfte im Einsatz.

Strenges Sicherheitskonzept, hohe Anforderungen

Ab kommenden Sonntag werden alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft sowie alle WM-Spiele ab dem Achtelfinale gezeigt – auf insgesamt

13 kostenlosen Public-Viewing-Veranstaltungen. Dafür wird auf dem Platz des 18. März ein großer Bildschirm installiert, sechs weitere auf der Straße des 17. Juni, auf der auch zahlreiche Imbissbuden stehen werden. Livemusik und Talkshows rund um das Thema Fußball bilden das Rahmenprogramm. Vom Brandenburger Tor bis zur Querallee ist die Fanmeile an den Veranstaltungstagen von mittags bis nachts geöffnet – für maximal 200.000 Besucher. Für Autofahrer ist die Straße des 17. Juni ab Donnerstag bis zum Endspiel am 15. Juli gesperrt. Fußgänger und Radfahrer können sie weiterhin nutzen.

Wie auf den Weihnachtsmärkten, bei den Demonstrationen am 1. Mai und zuletzt beim Karneval der Kulturen setzt die Polizei wieder auf ein strenges Sicherheitskonzept. Wie viele Polizisten auf der Fanmeile genau eingesetzt werden, ist noch unklar. Eine Einsatzbesprechung wird es erst kurz vor dem Start der Partyzone geben. Rund um die Straße des 17. Juni sollen laut Polizei aber "mehrere Hundert" Beamte im Einsatz sein. 500 Wachleute einer privaten Firma sollen ebenfalls für Sicherheit sorgen.

Es wird die erste Fanmeile sein, bei der wassergefüllte Straßensperren die schweren Betonquader ersetzen werden, die in den Vorjahren aufgestellt wurden. Die Polizei besitzt 118 der sogenannten Indutainer – Kurzform von Industriecontainer, die bei den Feiern zum 1. Mai das erste Mal eingesetzt wurden. Die faltbaren Kunststoffbehälter brauchen nach Angaben des Herstellers nur etwa drei Minuten, bis sie aufgebaut sind. Mit elf Kilo Leergewicht können sie leicht transportiert werden und am Veranstaltungsort entfaltet werden.

Die Ecken werden mit Kanthölzern fixiert, dann wird der Behälter mit einem Feuerwehrschlauch von einem Hydranten mit 1500 Liter Wasser befüllt. Ihre Bremswirkung soll Fahrzeuge aufhalten können, die wie der Lastwagen bei dem Anschlag am Breitscheidplatz in die Menschenmenge fahren könnten. "Zuvor war es aufwendig, die mehrere Hundert Kilo schweren Betonquader aufzustellen und zu transportieren", sagt Polizeisprecher Thomas Neuendorf. Zusätzlich wird das Gelände von einem Zaun umgeben sein.

Die Eingänge schirmen Polizeiwagen ab. Auf der Internetseite des Betreibers ist die Rede von "ausgiebigen Personen- und Taschenkontrollen". Besucher müssen daher mit längeren Wartezeiten rechnen. Große Rucksäcke und Taschen sowie Koffer sind verboten. Jutebeutel, Turnbeutel, Gürteltaschen und kleinere Handtaschen sind hingegen erlaubt. Zu den verbotenen Gegenständen gehören auch scharfe, spitze Gegenstände, Feuerwerkskörper, Glasflaschen und auch Alkohol, Mega­fone, Klappstühle und Tiere müssen draußen bleiben.

Sicherheitshalber neue Ausrüstung bestellt

Um bestmöglich auf Großveranstaltungen vorbereitet zu sein, hat die Berliner Polizei neue Ausrüstung bestellt. Dazu gehören Schutzwesten, Helme, Pistolen, Maschinenpistolen und ein kugelsicherer Panzerwagen. "Dass wir ihn bei der Fanmeile schon einsetzen können, erwarten wir allerdings nicht", sagte Polizeisprecher Thomas Neuendorf.

Wem es auf der Fanmeile zu voll ist, der kann die WM auch an zahlreichen anderen Orten in Berlin schauen. Auch in 200 Meter Höhe. Erstmals kann man nämlich auch im Drehrestaurant und auf der Aussichtsplattform des Fernsehturms die Spiele schauen. Eintrittskarten können vorab im Internet gebucht werden.

