23 Weltrekorde bei IDM der behinderten Schwimmer in Berlin

Berlin. Bei den 32. Internationalen Deutschen Meisterschaften (IDM) der behinderten Schwimmer brillierte die Weltspitze des Parasports in Berlin mit insgesamt 23 Weltrekorden. Für den Deutschen Behindertensportverband (DBS) waren daran die querschnittsgelähmte Verena Schott (29) und die sehbehinderte Elena Krawzow (24/Berliner Schwimmteam) beteiligt.

Schott, für den Brandenburger Präventions- und Rehabilitätssportverein aktiv, gewann das Finale über 200 m Rücken in 3:01,23 Minuten. Am Sonntag schwamm sie im 100-m-Rücken-Finale zudem neuen Europarekord ihrer Startklasse. Sieg mit Weltrekord holte sich am Sonntag auch Krawzow über 200 Meter Brust in 2:46,24 Minuten.

Überragender Teilnehmer war der Weißrusse Ihar Boki, der fünf Weltrekorde schwamm.

( dpa )