Alleinerziehende warten Monate auf Zuschüsse zum Unterhalt

Berlin. Bei der Auszahlung von Unterhaltszuschüssen an Alleinstehende gibt es in Berlin massive Probleme. Die Jugendämter liegen bei der Bearbeitung der Anträge deutlich im Rückstand. Die bislang vom Senat zusätzlich bereitgestellten 72 Stellen reichten nicht aus. Besonders drastisch ist die Situation nach Recherchen der Berliner Morgenpost in Tempelhof-Schöneberg.

Im August 2017 war ein neues Bundesgesetz in Kraft getreten. Der Unterhaltsvorschuss kann seitdem bis zum 18. Lebensjahr beantragt werden, zuvor war das nur bis zum 12. Lebensjahr möglich. Zudem entfiel die Befristung, wonach nur sechs Jahre lang Unterhaltsvorschuss bezahlt wird. Der Staat springt für die früheren Partner Alleinerziehender ein, falls diese nicht für die Kinder aufkommen. Wer rückwirkend zum 1. Juli Ansprüche geltend machen wollte, musste den Antrag bis zum 30. September 2017 gestellt haben.

Die Zahl der Anträge hat sich fast vervierfacht

In Tempelhof-Schöneberg wurden seit Inkrafttreten des Gesetzes lediglich 700 Neuanträge entschieden, 3500 sind noch offen. So wartet eine alleinstehende Mutter aus Tempelhof seit neun Monaten vergeblich darauf, dass ihr Antrag überhaupt bearbeitet wird. Der zuständige Jugendstadtrat Oliver Schworck (SPD) begründet die eklatanten Verzögerungen hauptsächlich mit fehlenden Mitarbeitern. "Der Rückstau resultiert aus einer weit höheren Anzahl an Anträgen als erwartet und bereits bestehendem Personalmangel durch unbesetzte Stellen und lange Krankheitsausfälle", sagte er auf Anfrage. Die Anträge hätten sich in seinem Bezirk beinahe vervierfacht, die 22 Mitarbeiter für die Bearbeitung reichten nicht aus. Weitere Stellen seien aber geplant.

Im Rückstand sind nach Informationen der Berliner Morgenpost aber alle zwölf Bezirke. So ist in Reinickendorf erst rund ein Drittel der Anträge genehmigt. In Steglitz-Zehlendorf wurden gut 1300 der seit 1. Juli 2017 eingegangenen 2100 Anträge entschieden. Mitte hat zu den sechs vom Senat bewilligten Stellen immerhin vier weitere geschaffen und einen Antragsservice für die Beratung eingerichtet.

"Der Frust der Betroffenen ist nur zu verständlich"

"Wir wissen aus den bezirklichen Unterhaltsvorschussstellen, dass die Situation vor Ort nach wir vor sehr angespannt ist", sagte Iris Brennberger, Sprecherin der Senatsverwaltung für Familie. "Dass Antragssteller sehr lange auf die Bescheide warten müssen, ist extrem ärgerlich, und der Frust der Betroffenen ist nur zu verständlich", unterstrich Familiensenatorin Sandra Scheeres (SPD). Sollten weitere Stellen benötigt werden, kann laut Berliner Finanzverwaltung nachgesteuert werden. Das notwendige Personal sei allerdings schwer zu finden. Stellenausschreibungen und Besetzungsverfahren zögen sich hin.

