Konzertveranstalter Schwenkow plant Zeitreise in Berlin

Konzertveranstalter Peter Schwenkow bietet einen Ausflug in längst vergangene Zeiten bereits in Köln an

DEAG-Gründer Peter Schwenkow arbeitet an einer neuen Touristenattraktion. Damit will er sich auch ein weiteres Standbein aufbauen.

Berlin. Er brachte die Großen auf die Berliner Bühnen: Anna Netrebko, Barbra Streisand, Elton John und Lang Lang. Seit 40 Jahren organisiert Peter Schwenkow Konzerte. Zum 40. Firmenjubiläum möchte der 64 Jahre alte Geschäftsführer des Berliner Veranstalters Deutsche Entertainment AG (DEAG) jedoch auch eine andere Geschichte erzählen: Im Jubiläumsjahr seines Unternehmens will er eine Touristenattraktion nach Berlin bringen.

Natürlich ist der Schritt auch ein Zeichen für die Entwicklung der DEAG, den Konzern, den Schwenkow 1998 an die Börse gebracht hatte. Noch immer spülen Konzerte einen großen Teil des Geldes in die Unternehmenskassen. In diesem Jahr rechnet er mit einem Umsatz von mindestens 200 Millionen Euro. Die Organisation von Musikveranstaltungen ist immer noch ein Milliardengeschäft. Für die Veranstalter wird der Gewinn aber seit Jahren kleiner. Das liegt auch am Trend in der Musikindus­trie: Der Verkauf von Tonträgern ist rückläufig. "Die Künstler generieren ihr Einkommen deswegen zunehmend aus dem Live-Bereich", sagt Schwenkow.

Die DEAG verliert Konzerte dennoch nicht aus dem Auge, kann sogar weiter Erfolge vermelden: Die Tour des britischen Singer-Songwriters Ed Sheeran in Großbritannien etwa findet in diesem Jahr unter der DEAG-Flagge statt. Bis heute seien dafür rund 850.000 Tickets verkauft worden. Im britischen Königreich, gewissermaßen dem Mutterland des Rock- und Pop-Geschäfts, rechnet die DEAG in diesem Jahr deswegen mit rund 100 Millionen Pfund Umsatz. "Da sind wir stolz drauf, das ist selbst gemacht, aber immer noch von Berlin aus", sagt Peter Schwenkow.

Andere Konzernbereiche wachsen aber. Im vergangenen Jahr ist die DEAG in das Geschäft mit Touristenattraktionen eingestiegen. Seit September können Urlauber in Köln eine Zeitreise in das Jahr 1910 übernehmen. "Timeride" hat Schwenkow das Projekt getauft. Besucher nehmen in einer alten Straßenbahn Platz. Mit einer Datenbrille auf dem Kopf geht es dann in das Köln der Kaiserzeit. Die virtuelle Rundfahrt dauert eine Viertelstunde. Besucher können sich umschauen und in das damalige Leben eintauchen, schwärmt Schwenkow. Und nicht nur den DEAG-Chef scheint das neue Angebot zu begeistern: Innerhalb der ersten drei Monate wurden rund 40.000 Karten verkauft. Jetzt will das Unternehmen expandieren.

Schwenkow sucht zwei Standorte in der Stadt

Ende des Jahres, spätestens aber Anfang 2019, soll eine Berlin-Version des Fahrgeschäfts eröffnen – und das gleich an zwei Standorten in der deutschen Hauptstadt. Schwenkow und sein Team suchen gerade nach passenden Immobilien, an denen viele Touristen vorbeikommen. "Es soll 'Timeride' im Osten und Westen Berlins geben", sagt Schwenkow. Rund zwei Millionen Euro investiert die DEAG in den Aufbau der Touristenattraktionen. Schwenkow rechnet mit etwa 200.000 Besuchern jährlich. Zwölf Euro Eintritt soll die Fahrt kosten, die Besucher in das Berlin des Jahres 1964 führen wird. Die virtuelle Zeitreise geht dann an der Ost- und Westseite der Berliner Mauer vorbei. Die DEAG arbeitet für die Berlin-Version mit zwei Historikern zusammen, will die Stadt authentisch darstellen. Grafik und Animationen entwickelt das Unternehmen selbst. Mit Angeboten abseits des klassischen Konzertgeschäfts will die DEAG perspektivisch rund 50 Prozent des Umsatzes erwirtschaften. Das ist auch eine Reaktion auf die Entwicklung auf dem Konzert-Markt.

In den DEAG-Büroräumen unweit des Potsdamer Platzes arbeitet der Geschäftsmann seit einigen Jahren daran, sein Unternehmen breiter aufzustellen. Touristenattraktionen sind ein neues Geschäftsfeld, im Bereich Ausstellungen und Familien-Entertainment ist die DEAG bereits seit einigen Jahren aktiv. Es gibt auch einen eigenen Ticket-Dienstleister. "Mir geht es darum, die DNA eines Unternehmens, das 30 Jahre lang Konzertveranstalter war, zu verändern", erklärt Schwenkow. Dabei musste er auch Rückschläge einstecken: Der Kauf des Musical-Unternehmens Stella rund um die Jahrtausendwende endete im Fiasko.

Auch der jüngste Ausflug in das Festival-Geschäft war nicht von Erfolg gekrönt. Schwenkow hatte eigentlich einen Vertrag mit dem neuen Besitzer des Nürburgrings ausgehandelt, wollte dort zahlreiche Auftritte organisieren. Doch der ursprüngliche Käufer der Rennstrecke zahlte nicht. Plötzlich sah sich Schwenkow einem russischen Großinvestor gegenüber. Verträge seien nichts mehr wert gewesen, sagt Schwenkow. Das Minus habe die DEAG-Bilanz zwar belastet, erzählt er. Gleichzeitig habe man aber neue Dinge ausprobieren können.

Die DEAG ist seit 1998 an der Börse notiert

Schwenkow hat in seiner Laufbahn stets nach neuen Wegen gesucht. Nach dem Abitur in Hamburg wagte er den Sprung nach Berlin und arbeitete zunächst für einen anderen Konzertveranstalter. Am 15. Juni 1978 gründete er dann mit seinem Geschäftspartner Jochen Zanke Concert Concept, den Vorgänger der heutigen DEAG. Das erste von Peter Schwenkow organisierte Konzert sollten Peter Gabriel und Frank Zappa am 7. September 1978 in der Berliner Waldbühne spielen. Weil es tagelang regnete, musste der Auftritt in die damalige Deutschlandhalle verlegt werden.

Ende der 90er-Jahre folgte der Börsengang der DEAG. Er habe dazu beigetragen, die Branche zu professionalisieren. Zuvor seien viele Verträge mit Handschlag besiegelt worden. Einiges wurde sogar bar bezahlt, erzählt Schwenkow. "Ich wollte das Geschäft, in dem ich mich wohlfühlte, etwas planbarer machen", sagt er. Heute betreut Schwenkow selbst nur noch ausgewählte Konzerte. Dazu zählen etwa die Auftritte der Opernsängerin Anna Netrebko.

40 bis 50 Stunden die Woche arbeite er heute – nur noch halb so viel wie früher. So bleibt mehr Zeit für den Golfplatz. Sein Handicap liegt derzeit bei 23,3, eine Zahl, die die Spielstärke eines Golfers beschreibt. "Das kann ich noch ein bisschen optimieren", sagt Schwenkow.

