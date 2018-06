Dachstuhlbrand und umgestürzte Bäume in Westbrandenburg

Werder/Ketzin. Trotz erwarteter Gewitter und Regenfälle ist die Feuerwehr in vielen Regionen Brandenburgs am Sonntag wegen wetterbedingter Einsätze bislang nur vereinzelt ausgerückt. In Werder/Havel (Potsdam-Mittelmark) schlug der Blitz in ein Einfamilienhaus ein und löste einen Dachstuhlbrand aus, wie die Regionalleitstelle Brandenburg mitteilte. Verletzte gab es demnach nicht.

In Ketzin im Havelland stürzten nach Angaben der Regionalleitstelle Nordwest einige Bäume um. Von den Leitstellen Oderland und Lausitz hieß es am Nachmittag, dass die Lage bislang weitgehend ruhig geblieben sei. Von der Regionalleitstelle Nordost gab es zunächst keine Infos zum Einsatzgeschehen.

( dpa )