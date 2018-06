Das Leben nach Air Berlin: drei Ex-Mitarbeiter erzählen

Der letzte Air Berlin-Flug. Abflug in München und Landung in Berlin-Tegel.

Berlin. Nach 38 Jahren endete der Flugbetrieb von Air Berlin am Abend des 27. Oktober 2017 auf dem Vorfeld des Flughafens Tegel. Flug AB6210 besiegelte nicht nur das Aus der insolventen Fluggesellschaft, es bedeutete auch den endgültigen Verlust des Arbeitsplatzes für mehr als 8000 Beschäftigte des Unternehmens mit Sitz in Berlin.

Inzwischen haben mehr als 3000 frühere Mitarbeiter einen neuen Job gefunden. Das hatte zuletzt eine Umfrage der Nachrichtenagentur dpa ergeben. In den Zahlen tauchen aber nur die Mitarbeiter auf, die sich mithilfe der Arbeitsagentur eine neue Stelle gesucht haben.

Einer der größten Arbeitgeber für die früheren Air-Berliner sind andere Airlines. Doch auch die Berliner Wirtschaft hatte die Fühler nach den AirBerlinern ausgestreckt. Fachleute für Buchhaltung, Marketing und Personalmanagement sind zudem in der Verwaltung begehrt. 18 frühere Mitarbeiter von Air Berlin haben einen neuen Job im Bezirksamt von Steglitz-Zehlendorf gefunden. Damit liegt der Bezirk wohl an der Spitze. Mit den meisten "Neuen" kamen die Mitarbeiter des Personalservices auf einer Jobmesse ins Gespräch. Offenbar konnten sie überzeugen. "Uns liegen noch etwa 20 weitere Bewerbungen vor", sagte Bezirksbürgermeisterin Cerstin Richter-Kotowski (CDU). Rund 200 Stellen muss die Politikerin neu besetzen. "Die ehemaligen Air Berliner bringen frischen Wind in die Verwaltung", so Richter-Kotowski. Die Bezirksbürgermeisterin ist zufrieden.

Wie ist es den Air-Berlinern ergangen nach der Insolvenzanmeldung im August des vergangenen Jahres? In der Berliner Morgenpost erzähen drei frühere Mitarbeiter der Fluglinie von ihrem Leben nach Air Berlin.

An Bord der Verwaltung

Daniela Behm

Foto: Anikka Bauer

Das Team hatte mehrere Monate an dem Projekt gearbeitet. Gerade an dem Tag, als die Insolvenz verkündet wurde, sollte die neue Intranetseite für den Airport-Operations-Bereich endlich hochgeladen werden. Dazu kam es nicht mehr. Daniela Behm war in der Küche, als eine Kollegin hereinkam und sagte: "Air Berlin hat Insolvenz angemeldet." Trotz Vorahnung hört sich die letzte Gewissheit anders an. "Das kann nicht sein", dachte die 38-Jährige. Schockstarre. Ungläubigkeit. "Als ob man mit dem Fahrrad bei Tempo 100 eine Vollbremsung machen muss."

Ausgebremst nach fast 20 Berufsjahren, davon zwölf bei Air Berlin. Alles, was Daniela Behm bislang getan hatte, folgte einer Logik, führte einen Schritt weiter zum Ziel. Als Kind viel verreist, immer unterwegs, im Abitur Leistungskurse Englisch und Französisch – "Sprachen habe ich nebenbei gelernt" – eine Ausbildung zur Reiseverkehrskauffrau, um Reisen und Sprachen zu verbinden, mit Anfang 20 Reiseleiterin auf Mallorca, Lanzarote und Fuerteventura. Doch die Zehlendorferin zog es zurück nach Hause. Nach einem Jahr in einem Spandauer Reisebüro dann der Wechsel 2005 zu Air Berlin in die Verwaltungszentrale am Saatwinkler Damm. Zwei Jahre arbeitete sie in der Kundenbetreuung. Dann folgten mehrere Wechsel innerhalb der Verwaltung. Daniela Behm baute in anderen Ländern neue Ticketschalter mit auf, betreute gestrandete Gäste bei Flugunregelmäßigkeiten und arbeitete am Schluss in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

Jetzt also der Neuanfang im Jahr 2018. Daniela Behm besuchte eine Jobmesse, wo es zu einem ersten Kontakt mit dem Rathaus Zehlendorf kam. "Die öffentliche Verwaltung ist komplettes Neuland für mich, aber alles klang so schlüssig, offen und positiv", sagt die 38-Jährige. Zudem hatte sie beschlossen: Eine Insolvenz reicht. Ein etwas sicherer Hafen könnte es gern sein. Dort ist sie jetzt angekommen. Seit dem 1. März hat sie eine Stelle im Personalservice des Bezirksamtes Steglitz-Zehlendorf. Und was ist mit dem Image von der verstaubten Verwaltung? "Hier tut sich gerade eine Menge", findet die neue Tarifangestellte im öffentlichen Dienst. "Vielfältig, extrem interessant, viel zu tun", so beschreibt sie ihren Job. Das Team habe ihr den Neuanfang leicht gemacht. Sie arbeitet im Wissensmanagement und unterstützt eine Kollegin im Bereich der Fortbildung. Dazu gehört das Angebot von Workshops. Ihr erstes eigenes Projekt heißt Onboarding – diesmal nimmt sie aber keine Passagiere, sondern neue Mitarbeiter an Bord und erstellt einen Leitfaden für die Einarbeitung.

Die Branche gewechselt

Maik Lamprecht

Foto: Maurizio Gambarini

An den Tag, an dem sein Leben nach Air Berlin begann, kann sich Maik Lamprecht noch ziemlich gut erinnern. Ende November 2017 sitzt er in einem Raum der Transfergesellschaft, die sich nach der Insolvenz um einige Mitarbeiter der Fluggesellschaft kümmern soll. Ein Berater erklärt Lamprecht, wie die nächsten Monate für ihn aussehen werden und wie er einen neuen Job finden könnte. Nach dem ersten Treffen verlässt Maik Lamprecht den Besprechungsraum. "Eigentlich wusste ich gar nicht, was ich machen soll", sagt Lamprecht heute. Die Insolvenz der Wartungstochter Air Berlin Technik, einige Tage vorher, hatte dem 42 Jahre alten Familienvater den Boden unter den Füßen weggezogen.

16 Jahre lange hatte der Petershagener die Flugzeuge der Airline in Schuss gehalten. Er überprüfte die Maschinen, tauschte Teile aus oder führte Reparaturen durch. Lamprecht ist ausgebildeter Fluggerätemechaniker. Zuletzt arbeitete er im Tag-Dienst, um mehr Zeit für seine beiden Söhne zu haben. Lamprecht hat seinen Job geliebt. "Die Kollegen waren wie eine Familie für mich. Das war etwas Besonderes", sagt er. Rund 140 Mitarbeiter hatte die Wartungstochter des Luftfahrtunternehmens in Berlin. Nur 60 sind ein paar Wochen später von Nayak übernommen worden. Die Firma hatte im Investorenprozess den Zuschlag erhalten. Lamprecht wechselte in die Transfergesellschaft.

32 Bewerbungen hat er in der Zeit geschrieben. Zehn davon an Unternehmen aus der Luftfahrtbranche. Lamprecht hatte sieben Vorstellungsgespräche. Doch er grübelt. Für die angebotenen Jobs müsste er Gehaltseinbußen in Kauf nehmen. Dann macht ihn eine Bekannte über Facebook auf eine Job-Offerte aufmerksam: nicht mit Luftfahrt, dafür besser bezahlt und in Berlin. Für Lamprecht ist auch das ein Faktor. Seine Söhne sind noch klein, außerdem ist seine Freundin schwanger. Lamprecht wird noch einmal Vater. Ein Umzug für den Job kommt also nicht infrage.

Heute ist Maik Lamprecht glücklich. Seit Mitte April arbeitet er als Haustechniker bei dem Medienstandort Fernsehwerft an der Stralauer Allee. Mit Technik hat sein neuer Beruf noch immer zu tun. Lamprecht wird häufig gerufen, etwa wenn es Probleme mit den Klima- oder Heizungsanlagen gibt. Von seinem neuen Job schwärmt er. "Das war der beste Schritt, den ich machen konnte", sagt Lamprecht.

An Air Berlin denkt er nur noch selten zurück. Mit alten Kollegen tauscht er sich über soziale Netzwerke wie Facebook aus. Traurig mache ihn die Insolvenz noch immer, sagt er. Aber Maik Lamprecht schaut nach vorne und ist zufrieden – mit seinem neuen Leben abseits der Luftfahrtbranche.

Der Mann für neue Strategien

Marcel Mattick

Foto: Anikka Bauer

Statt Buchungszahlen von Air Berlin hat Marcel Mattick eine Anfrage aus dem Abgeordnetenhaus in der Hand. "Die musste ich gerade noch an die zuständige Abteilung weiterleiten", entschuldigt er die kleine Verspätung. Jahrelang hat der 33-Jährige bei Air Berlin im Marketing Zahlenkolonnen analysiert, die Konkurrenz im Auge behalten, Budgets verwaltet, Strategien entwickelt. Das wird er weiterhin tun. Nur muss er als Referent der Steglitz-Zehlendorfer Bezirksbürgermeisterin Cerstin Richter-Kotowski (CDU) keine Airline mehr voranbringen, sondern einen Bezirk.

Zehn Minuten braucht er jetzt zur Arbeit aus Lichterfelde ins Rathaus Zehlendorf. Geregelte Arbeitszeiten, mehr Urlaubstage, mehr Lebenszeit und Lebensqualität – das sind nur einige Aspekte, die für Marcel Mattick neu und positiv sind. Noch ungewohnt sind allerdings die starren Verwaltungs-Hierarchien, die vorgeschriebene Abfolge der Weiterleitung von Anfragen zum Beispiel. "In der freien Wirtschaft geht alles viel lockerer und direkter zu", sagt der Referent. Doch er sieht die Verwaltung auf einem guten, modernen Weg. Und nicht zuletzt war er angenehm überrascht von der "herzlichen Aufnahme, dem guten Arbeitsklima und den doch relativ vielen jungen Mitarbeitern" im Rathaus.

Zahlen, Analytik – das war schon immer sein Ding. Nach dem Wirtschaftsabitur hat er aber erst eine Ausbildung zum Hotelfachmann gemacht. Ein Jahr lang hat er als Bellman im Koffer- und Chauffeurservice im "Ritz-Carlton" am Potsdamer Platz gearbeitet. Das Trinkgeld war gut, der Schichtdienst nichts für ihn. Marcel Mattick zog weiter, studierte BWL und machte einen Master im Marketingmanagement. Eine Marke positionieren, Kunden binden – das waren seine Themen während des Studiums. Die Bewerbung 2011 bei Air Berlin war reine Formsache "Es hat sofort geklappt", sagt der Lichterfelder. Jetzt konnte er endlich Zahlen analysieren. Zielgruppen, Buchungsverhalten, Kannibalisierungseffekte und der Erfolg von Verkaufsaktionen – "als Dienstleister für das Marketing habe ich alles ausgewertet". Dann ploppte am 15. August die Nachricht von der Insolvenz auf seinem Rechner auf. Aus und vorbei der "mega-interessante Job, der Spirit, das persönliche Flair". Eine Hängepartie für alle begann.

Ins Rathaus ist er über eine Initiativbewerbung gekommen. Angeboten wurde ihm sofort die Stelle bei der Bezirksbürgermeisterin mit vielen Perspektiven. "Wenn, dann dort" – entschied er sofort. Seit dem 1. April hat er seinen Schreibtisch im Rathaus und schon viele Pläne und Strategien im Kopf.

