Berlin. In Berlin kommt es mit dem Start der Sommerferien in drei Wochen zu der kuriosen Situation, dass Passagiere möglicherweise beim Einchecken und in der Sicherheitsschleuse mehr Zeit verbringen als im Flugzeug. Bis zu drei Stunden soll mit Ferienstart das Einsteigen dauern, ein Flug von Berlin nach Mallorca ist kürzer.

Es rächt sich wieder einmal, dass sich die Berliner Flughafensituation aktuell mehr als ungenügend darstellt. Der BER ist immer noch nicht fertig, der Flughafen Tegel arbeitet am Limit und mit Schönefeld können sich die Airlines und ihre Kunden nicht so recht anfreunden. Bis zu 75.000 Passagiere erwartet die Flughafengesellschaft zum Start der Sommerferien, das sind 20.000 mehr als an einem gewöhnlichen Tag. Insgesamt hat sich das Passagieraufkommen seit der Wende von sieben auf mehr als 21 Millionen verdreifacht.

Aber auch in diesem Fall zeigt sich wieder ein schlechtes Krisenmanagement. Die geplante Verbesserung beim Sicherheitscheck wird nicht rechtzeitig fertig. Die Bauarbeiten starten erst in einigen Wochen, vielleicht klappt es mit der Fertigstellung einer weiteren Sicherheitsschleuse zum Ende der Sommerferien, stellt die Flughafengesellschaft in Aussicht. Das ist ein schwacher Trost für die Reisenden, die unnötig lange auf den Einstieg warten und nun oft schon mitten in der Nacht aufstehen müssen, um am Vormittag loszufliegen.

Natürlich steigt in diesen Rekordtagen zu Ferienbeginn auch das Sicherheitsrisiko. Denn 75.000 Passagiere mit den gleichen technischen Voraussetzungen genauso gründlich zu überprüfen wie 50.000, dürfte kaum möglich sein. Pannen sind in diesem Durcheinander programmiert. Dieses Gefahrenpotenzial am Flughafen Tegel ist eindeutig hausgemacht, und eines –wenn auch auslaufenden – Hauptstadtflughafens unwürdig.

