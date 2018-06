Burkard Dregger will als moderner Konservativer punkten

Berlin. Ein Linker zu werden, in Rebellion zu seinem Vater, ist Burkard Dregger nie in den Sinn gekommen. Zu einschneidend waren die Erfahrungen seiner Kindheit. RAF-Terroristen bedrohten in den 70er- und 80er- Jahren den CDU-Politiker Alfred Dregger, den führenden Kopf des nationalkonservativen Flügels der CDU. Polizisten bewachten nicht nur den Fraktionschef der CDU/CSU im Bundestag. Auch der junge Burkard wurde zeitweise auf dem Weg zur Schule in Fulda von Personenschützern begleitet. Ein Panzerwagen des Bundesgrenzschutzes sicherte das Haus der Familie.

"Meine Revoluzzerphase ist wegen dieser Bedrohung ausgeblieben", sagt der 54-Jährige beim Treffen mit der Morgenpost in einem Café am Kurfürstendamm. Ständig vibriert das Mobiltelefon. Der Aufsteiger der Woche ist gefragt in diesen Tagen. Aber er geht nicht ran. Das persönliche Gespräch geht vor. Auch insofern entspricht der gebürtige Hesse alter bürgerlicher Schule. Dabei sind ihm die neuen Zeiten keineswegs fremd. In der letzten Legislaturperiode schrieb er wesentlich das neue E-Government-Gesetz, das die Digitalisierung der Berliner Behörden vorschreibt.

Politisch geprägt hat ihn sein Vater Alfred Dregger

Jetzt schickt sich der Wirtschaftsanwalt mit Kanzlei in Kudamm-Nähe an, als Vorsitzender der CDU-Fraktion im Abgeordnetenhaus in die erste Reihe der Landespolitik aufzusteigen. Es bestehen kaum Zweifel, dass seine Kollegen ihn am Dienstag zum Nachfolger von Florian Graf wählen werden. Er spricht mit allen, versucht sie einzubinden.

Das gute Alte erhalten, das gute Neue einführen, so könnte man Dreggers modernen Konservatismus beschreiben, mit dem er die CDU in Berlin wieder auf 30 Prozent heben möchte. Er redet druckreif. Man merkt die jahrelange Schule des Anwaltsberufes, den er nun wird aufgeben müssen. Kollegen übernehmen seine Mandate, die er bisher als Halbzeit-Parlamentarier noch ausüben konnte.

Politisch geprägt habe ihn sein Vater, während seine Mutter dafür gesorgt habe, dass er trotz der Bedrohung als normales Kind aufwachsen, draußen kicken oder zum Tennis gehen konnte. Der als harter Politiker geltende Alfred Dregger sei als Vater sehr liberal gewesen. Er habe viel mit den Kindern geredet. Als er älter war auch bei einer Flasche Bier und Wurstbroten am Küchentisch, wenn er freitagabends aus Bonn nach Fulda kam, erinnert sich der Sohn an den 2002 verstorbenen Vater.

Am Wochenende wanderte die Familie oft die nahe gelegene Zonengrenze entlang. Bei Reisen in die stets in Anführungszeichen geschriebene DDR erkannte Burkard Dregger, dass "der sozialistische Realismus nicht lebenswert" war. Später begleitete er den Vater auch zu politischen Gesprächen in den Kreml und ins Pentagon, in die Antipoden des Kalten Krieges.

Burkard Dregger schrieb mit am ersten integrationspolitischen Grundsatzprogramm der Berliner CDU

Foto: dpa Picture-Alliance / Paul Zinken / picture alliance / Paul Zinken

Zwar hat Politik sein Leben von Anfang an geprägt. Dennoch ist der Jurist als aktiver Politiker eher ein Quereinsteiger. Es entspricht seinem bürgerlichen Weltbild, dass es nicht schadet, erst mal eine solide Existenz aufzubauen und einige Erfahrungen zu sammeln, ehe man in die Politik einsteigt. Nach seinem Jura-Studium an mehreren Hochschulen im In- und Ausland zog er 1995 nach Berlin und eröffnete seine Kanzlei. Der berühmte Name und die guten Beziehungen öffneten natürlich viele Türen. Zunächst engagierte er sich vor allem in der Initiative Hauptstadt Berlin und in einer internationalen Vereinigung von Wirtschaftsanwälten.

So ging das über mehr als ein Jahrzehnt. Der in Zehlendorf lebende Vater dreier noch schulpflichtiger Kinder wäre wohl noch heute nicht mehr und nicht weniger als ein erfolgreicher Berliner Rechtsanwalt, hätte ihn nicht die Unionsfraktion im Bundestag 2010 zu einer Weihnachtsfeier eingeladen. Dort kam er mit Monika Grütters ins Gespräch. Die spätere Kulturstaatsministerin fragte ihn, ob er nicht in der CDU mitmachen wolle und stellte ihn dem damaligen Landesvorsitzenden Frank Henkel vor. Dregger wollte und wurde in den Landesvorstand gewählt. Weil er dort "nicht nur rumsitzen und reden" wollte, stürzte er sich in die Integrationspolitik und schrieb mit Monika Grütters das erste integrationspolitische Grundsatzprogramm der Berliner CDU.

Vorher hatte er kaum Ahnung vom Thema. "Wie ein guter Anwalt habe ich mir erst mal ein Bild verschafft", sagt Dregger heute. Er wälzte Konzepte, studierte Berichte, besuchte Moscheegemeinden und Kulturvereine. Ein Landesparteitag billigte das Papier dann einstimmig. Die beiden Autoren schicken sich nun an, die neue Doppelspitze der Berliner Union zu bilden, denn die Landeschefin Grütters hat Dregger Anfang der Woche gegen Widerstände mächtiger Kreisfürsten als Fraktionschef durchgesetzt.

"Integration ist für die CDU eine Zukunftsfrage", sagt Dregger, der 2011 ins Abgeordnetenhaus einzog und sich dort als integrationspolitischer Sprecher profilierte. Seine Position zur Zuwanderung charakterisiert seine politische Haltung und seinen Charakter.

Es gehe darum, Migration zuzulassen, ohne die eigenen Grundwerte infrage zu stellen. "Einheimische und Zuwanderer sitzen in einem Boot", lautet seine Überzeugung. Sie müssten ein gemeinsames Interesse daran haben, dass sie sich mit dem Land identifizieren. Es komme darauf an, dass aus Zuwanderern "treue deutsche Staatsbürger" würden. Das, so findet er, sei "ein tolles Angebot" an Migranten. Das verbindende Element von Menschen aus 180 Nationen in Deutschland könne nur das deutsche sein. Deshalb beharrt er auch so darauf, Menschen ohne Bleiberecht schnell und konsequent abzuschieben.

Ein auf Herkunft und Blutsverwandtschaft gegründeter Nationen-Begriff ist dem eifrigen Leser von Büchern über deutsche und europäische Geschichte fremd. Es gehe um gemeinsame Werte.

Den Menschen im Wahlkreis hilft er bei ihren Nöten

Als er 2011 den früher jahrzehntelang von der SPD gewonnenen Wahlkreis in Reinickendorf Ost übernahm, weitete das den Horizont. Im Wahlkreisbüro lernte er die Nöte der kleinen Leute um die Residenzstraße kennen, die um ihre Wohnung fürchten und oft ihre Rechte nicht kennen. Vielen konnte er persönlich helfen. Burkard Dregger zog es oft in die Moscheen. Er etablierte einen interreligiösen Dialog, nicht nur mit Muslimen, auch mit Hindus und Juden.

In solchen Gesprächen hilft dem Katholiken seine eigene Religion. "Ich habe keine Angst vor einem Glaubensbekenntnis, auch wenn es nicht das eigene ist." Sein Ziel ist, dass "der Islam zu Deutschland gehören" könne, indem er Liberalität und Frauenrechte respektiere. Deshalb ärgert es Burkard Dregger so, dass "Wissenschaftssenator Michael Müller" von der SPD an dem neuen Insti­tut für Islamische Theologie an der Humboldt-Universität nur konservative Islam-Verbände beteiligen will. "Die sollen sich mit anderen Ideen auseinandersetzen", lautet sein Wunsch.

Alfred Dregger war Landesvorsitzender der traditionell besonders konservativen hessischen CDU

Foto: picture-alliance/ dpa

Seine mit hohen Erwartungen an die Integrationsbereitschaft der Zuwanderer verbundene Toleranz und Gesprächsbereitschaft unterscheidet den konservativen Christdemokraten fundamental von der AfD. Auch deshalb reagierte der sonst so besonnene Jurist sehr angefasst, als die Rechtspartei das Erbe seines Vater für sich reklamierte. Die Rechten behaupteten, Alfred Dregger würde heute in der AfD sein. Sein Vater hätte nie eine Einwanderergruppe diffamiert, sagt er, und man spürt die Emotionen, die ihn bei diesem Thema umtreiben. Gegen Europa, gegen die nordatlantische Bindung an die USA, stattdessen eine Nähe zu Russland, das völkerrechtswidrig europäische Grenzen verschiebe, all das würde sein Vater bekämpfen, ist er überzeugt. AfD-Positionen dienten nicht dem deutschen Interesse, lautet sein Hauptargument, um die Wähler zurückzugewinnen.

Dreggers Patriotismus basiert auf den Verdiensten dieses Landes. "Deutschland ist erfolgreich, weil es Deutschland ist", formuliert er etwas kryptisch. Zur Erklärung lobt er "deutsche Tugenden" wie Strukturiertheit, Organisationstalent, Fleiß und Erfindungsgabe. Zwar versteht er die Sorgen mancher Menschen, dass aus der Mehrheits- eine Minderheitsgesellschaft werden könnte. Doch er ist überzeugt, dass das, was aus seiner Sicht Deutschland ausmacht, nicht durch Zuwanderung verloren gehe. "Unser System bringt diese Talente zum Vorschein. Deshalb habe ich auch keine Überfremdungsangst." Es sei nicht "in unserem Interesse, Zuwanderer nicht zu integrieren".

Viele bezweifeln, dass der stets freundliche Herr Dregger die nötige Härte für den Job als Oppositionsführer gegen eine rot-rot-grüne Mehrheit aufbringen wird. Als ihn der Grüne Benedikt Lux im Innenausschuss hin- und wieder anging, traten rote Flecken ins Gesicht des Christdemokraten, er geriet etwas aus der Fassung. Politische Kontrahenten wunderten sich auch, wie der so seriöse und konziliante Redner aus dem Ausschuss in seinen Pressemitteilungen danach so harte Worte finden konnte.

Dregger möchte nicht als weich gelten und darf das in einer nach wie vor argwöhnischen Berliner CDU auch nicht sein. Er habe gegen alle anderen Fraktionen im Abgeordnetenhaus bis 2016 die Abschiebepolitik des Innensenators Frank Henkel verteidigt, erinnert er sich. Da sei es hart zugegangen.

Dennoch bleibt nach dem Gespräch der Eindruck, dass Burkard Dregger politischen Erfolg nicht unbedingt mit lautstarkem politischen Zoff erreichen möchte. Er will reden, diskutieren, überzeugen. "Ich mag Menschen, egal wo sie herkommen", sagt der designierte Oppositionsführer. Und verabschiedet sich, um mit seiner Familie im Garten in Zehlendorf den Rest-Nachmittag zu verbringen. Er will die Familie als Fraktionschef auf keinen Fall vernachlässigen, das hat er sich vorgenommen.

Einfach wird das nicht, der Polit-Betrieb verlangt vollen Einsatz. Dregger hat das verstanden. An diesem Tag hat er Geburtstag.

Mehr zum Thema

Grütters boxt Dregger als CDU-Fraktionschef durch

Die Berliner CDU ist "ein zerstrittener Haufen"

Berliner CDU in der Krise: Die Rückkehr des Mario Czaja