Columbia Theater Kiefer Sutherland live in Berlin – Was Fans wissen müssen

Nach den ausverkauften Konzert-Premieren im letzten Juni in fünf deutschen Städten kommt Hollywood-Star Kiefer Sutherland zum zweiten Mal nach Deutschland. Im Gepäck hat der kanadische Emmy- und Golden Globe-Preisträger Songs aus seinem Debüt-Album "Down In A Hole" - das einen Stilmix aus Country, Folk und erdigem Southern-Rock bietet. Fans in Berlin sollten sich den DIenstag (12. Juni) rot im Kalender anstreichen - für das Konzert von Sutherland im Columbia Theater Berlin.

Gibt es noch Tickets für die Show?

Ja, für das Berlin-Konzert von Kiefer Sutherland im Columbia Theater sind noch Karten erhältlich. Tickets für das Konzert sind ab 43,10 Euro im Vorverkauf erhältlich.

Wann geht es los?

Der Einlass startet um 19.00 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 20.00 Uhr.

Welche Songs wird Sutherland spielen?

Diese Songs spielte Kiefer Sutherland bei seinem Konzert am 20. August letzten Jahres in Toronto:

Can't Stay Away I'll Do Anything Truth in Your Eyes Not Enough Whiskey Going Home Shirley Jean The Bottle Let Me Down Saskatchewan Ways to Be Wicked Honey Bee All She Wrote Down in a Hole

Zugabe:

Calling Out Your Name Rebel Wind Sundown Knockin' on Heaven's Door

Wie komme ich zum Columbia Theater?

Das Columbia Theater liegt zentral an der Grenze der Bezirke Kreuzberg und Tempelhof. Autofahrer sollten ihren Wagen ganz klar stehenlassen, es gibt so gut wie keine Parkplätze in unmittelbarer Nähe. Zu erreichen ist das Columbia Theater mit öffentlichen Verkehrsmitteln durch die Bus-Linien 119 (Haltestelle Flughafen Tempelhof) und 104 (Haltestelle Friesenstraße) sowie durch die U-Bahnlinie U6 (Haltestelle Platz der Luftbrücke).

Ist das Columbia Theater barrierefrei?

Ja, ist es. Der Einlass wird über den Hof oder durch den Garten ermöglicht. Es gibt allerdings kein separates Rollstuhlplateau im Theater, sondern es werden Stellplätze in der Nähe der Bühne ermöglicht. Ein behindertengerechtes WC ist vorhanden.

Was darf mit in das Columbia Theater?

Das Mitbringen von Speisen und Getränken ist laut Veranstalter nicht gestattet. Nicht erlaubt sind auf dem Konzert außerdem unter anderem: Waffen jeder Art, Glasflaschen und –behälter, Notebooks, Tablets, Stative, Selfie-Sticks, Audio- und Videorekorder, Kameras, GoPro Kameras, Laserpointer, Pyrotechnik, Kinderwagen, Klappstühle, Gegenstände aus zerbrechlichen oder splitternden Materialien, Drogen und sogenannte Lärminstrumente (beispielsweise Megaphone).

Kiefer Sutherland live in Berlin, Dienstag, 12. Juni 2018, Einlass ab 19.00 Uhr, Konzertbeginn 20:00 Uhr, Columbia Theater Berlin, Columbiadamm 9-11, 10965 Berlin