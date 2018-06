Iron Maiden live in Berlin 2018 – Alle Infos zum Konzert

Iron Maiden spielen am 13. Juni in der Waldbühne

Iron Maiden spielen am 13. Juni ein exklusives Konzert in der Berliner Waldbühne. Alle Infos zum Konzert, Tickets & Show.

Die Metalband Iron Maiden kommt im Rahmen ihrer "Legacy of the Beast"-Tour 2018 für ein exklusives Open-Air-Konzert nach Berlin. Die Briten spielen am Mittwoch, dem 13. Juni, in der Waldbühne. Auf der Setliste stehen überwiegend ihre größten Hits aus den 80er-Jahren, aber auch eine Handvoll aktuellerer Songs.

Iron Maiden sind seit den Achtzigern aus dem Metal nicht mehr wegzudenken. Mit ihrem Stil haben sie das Genre mitgeformt und viele andere Metalbands geprägt. Gleichzeitig sind sie eine der erfolgreichsten Rockbands mit mehr als 90 Millionen verkauften Tonträgern.

Das Konzept der aktuellen "Legacy Of The Beast" World Tour wurde vom gleichnamigen Mobile Game und Comicheft von Maiden inspiriert. "Wir werden uns bei dieser History/Hits-Tour auf das Thema Legacy Of The Beast konzentrieren", erklärt Maiden-Manager Rod Smallwood. "Das erfüllt unsere Zwecke perfekt und bietet den geeigneten Rahmen, um kreativ zu werden und Spaß zu haben."

Maiden-Frontmann Bruce Dickinson

Foto: Stringer / dpa

Gibt es noch Tickets für die Show?

Ja, für das Berlin-Konzert von Iron Maiden in der Waldbühne sind noch Karten erhältlich. Tickets für das Konzert sind ab 92,05 Euro im Vorverkauf erhältlich.

Wann geht es los?

Der Einlass startet um 16.30 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 18.30 Uhr.

Welche Songs werden Iron Maiden spielen?

Diese Songs spielte Iron Maiden bei ihrem Konzert am 5. Juni in Kopenhagen:

Aces High Where Eagles Dare 2 Minutes to Midnight The Clansman The Trooper Revelations For the Greater Good of God The Wicker Man Sign of the Cross Flight of Icarus Fear of the Dark The Number of the Beast Iron Maiden

Zugabe:

The Evil That Men Do Hallowed Be Thy Name Run to the Hills

Wie komme ich zur Waldbühne?

Autofahrer sollten ihren Wagen ganz klar stehenlassen, es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Parkplätzen rund um die Waldbühne. Abgesehen davon können bei der Abfahrt nach dem Konzert lange Wartezeiten entstehen. Auch wer von außerhalb kommt, sollte das Auto besser am Stadtrand oder in der Innenstadt parken und auf U-Bahn (U2, Haltestelle Olympiastadion), Bus (M49 oder 218, Haltestelle Ragniter Allee bzw. Scholzplatz) oder S-Bahn (S5, Haltestelle Pichelsberg) umsteigen.

Was darf mit in die Waldbühne?

Erlaubt sind Gehhilfen und alkoholfreie Getränke in Plastikflasche oder Tetra-Pak bis maximal 0,5 Liter. Außerdem Sitzkissen und Decken, kleine Picknicktaschen und Plastikbesteck. Nicht erlaubt: Profikameras, Spiegelreflexkameras und Kameras mit abnehmbaren Zoomobjektiven - Stative - Videokameras - Klappstühle - Glas, Pet-Flaschen größer als 0,5 Liter, Dosen - Kinderwagen - Tiere - Waffen - Feuerwerkskörper - Haarspray, Sprühfarben.

Iron Maiden live in Berlin, Mittwoch, 13. Juni 2018, Einlass ab 16.30 Uhr, Konzertbeginn 18:30 Uhr, Waldbühne, Glockenturmstraße 1, 14053 Berlin