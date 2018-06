Landwirt Jens Schmücker füttert in Spaatz ein Kälbchen, dass als Zwillingsgeburt per Hand aufgezogen wird.

Agrar Landpartie zieht wieder Tausende Besucher an

Kloster Lehnin. Traktor fahren und Milchkühe anschauen: Viele brandenburgische Agrarbetriebe haben an diesem Wochenende wieder Tausende Besucher empfangen. Die Brandenburger Landpartie lockt jedes Jahr viele Interessierte an - auch dieses Mal rechnen die Organisatoren nach Angaben vom Samstag mit rund 100 000 Besuchern. Auch am Sonntag sind die Betriebe geöffnet.

Rund 250 Höfe, Agrarfirmen, Vereine und Hofläden machen in diesem Jahr mit. Offiziell eröffnet wurde die Landpartie am Samstag in der Gemeinde Kloster Lehnin (Potsdam-Mittelmark) auf einem Reiterhof mit benachbartem Milchviehbetrieb. Besucher konnten sich im Traktorfahren üben, wie es von den Organisatoren hieß. Shuttle-Busse brachten Interessierte zur Milchvieh-Anlage.

Die Landpartie nutzen viele Betriebe auch dafür, um ihre Produkte vorzustellen. Es ist die 24. Ausgabe der Brandenburger Landpartie.

