Neue "Brücke"-Künstlerschau im Potsdamer Museum Barberini

Das Palais Barberini spiegelt sich in einem Arm der Havel.

Potsdam. Das Potsdamer Museum Barberini zeigt in einer neuen Schau Werke der Künstlergruppe "Brücke". Seit Samstag werden im Obergeschoss des Hauses unter dem Titel "Vom Expressionismus zum Informel" 26 Werke unter anderem von Karl Schmidt-Rottluff und Max Pechstein gezeigt, wie das Museum mitteilte. Auch Wassily Kandinsky und Lyonel Feininger sind vertreten. Die Künstler wurden im Nationalsozialismus verfemt, prägten aber mit ihren farbstarken Werken die Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts. Die Schau läuft bis Februar 2019.

Am Sonntag endet im Barberini auch die Max-Beckmann-Ausstellung "Welttheater" mit mehr als 100 Gemälden, Skulpturen, Grafiken und Skizzen des Künstlers. Nach Museumsangaben zog sie seit Ende Februar rund 90 000 Besucher an.

Neben der "Brücke"-Schau gibt es bald noch eine weitere in dem Haus zu sehen. Vom 30. Juni an zeigt das Barberini eine Werkschau mit mehr als 90 Arbeiten von Gerhard Richter. Darunter sind auch bislang noch nicht ausgestellte Bilder aus internationalen Museums- und Privatsammlungen. In der Ausstellung "Gerhard Richter. Abstraktion" soll die gesamte Vielfalt des Künstlers - von schwarz-weißen Fotobildern bis hin zu farbintensiven Abstraktionen - zu sehen sein.

( dpa )