Am Sonnabend kann es in Brandenburg gewittern, für den Sonntag schließen die Experten "extreme Gewitter" nicht aus.

Wetter Wetterdienst rechnet mit Gewittern in Berlin und Brandenburg

Die Hitze in Berlin und Brandenburg könnte am Wochenende durch Unwetter abgelöst werden. Darauf weist der Deutsche Wetterdienst in seiner Vorhersage hin.

Darin rechnen die Meteorologen für Sonnabendnachmittag mit Quellbewölkung im Westen und Süden Brandenburgs. Von der Niederlausitz über den Fläming bis zur Prignitz gebe es ein erhöhtes Risiko für starke Gewitter mit Starkregen um 20 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit. Auch kleinkörniger Hagel sei möglich. Lokal müsse auch mit schweren Gewittern mit heftigem Starkregen und stürmischen Böen gerechnet werden.

Am Sonntag würden sich rasch Quellwolken bilden. Nachfolgend könne es es starke, vereinzelt auch unwetterartige Gewitter mit heftigem Starkregen, Sturmböen und größerem Hagel geben. Auch extreme Gewitter seien nicht auszuschließen. Am längsten belibe es nordöstliche von Berlin sonnig und trocken.

Die Temperaturen steigen demnach von 19 bis 14 Grad in der Nacht auf bis zu 32 Grad. Am Montag soll es dann bei wechselnder Bewölkung mit maximal 28 Grad etwas kühler werden.

Auch Kachelmannwetter, die Seite von Jörg Kachelmann, sagt für Sonntagabend zumindest Regen voraus.