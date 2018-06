Mitschülerin gewürgt: Haftbefehl gegen 19-Jährigen

Berlin. Weil er eine Mitschülerin schwer verletzt haben soll, ist am Freitag Haftbefehl gegen einen 19-Jährigen erlassen worden. Der junge Flüchtling aus Syrien soll die Frau in einem Bildungszentrum in Berlin-Friedrichshain angegriffen und gewürgt haben, weil sie seine Liebe nicht erwidert haben soll, berichtete der rbb. Der Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft bestätigte den Bericht. Mitschüler hätten der Frau geholfen und die Polizei gerufen. Auch die Beamten seien angegriffen worden. Wann genau der Vorfall stattfand und welche Nationalität das Opfer hat, war zunächst unklar.

( dpa )