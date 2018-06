Streit um Parkplatz eskalierte: Bewährungsstrafe

Berlin. Weil er in einem Streit um einen Parkplatz einen Mann mit Reizgas und einem Messer attackiert hatte, ist ein 37-jähriger Autofahrer zu neun Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Der Angeklagte habe sich der gefährlichen Körperverletzung schuldig gemacht, begründete das Amtsgericht Tiergarten am Freitag. Dem geständigen Küchenchef wurde zudem auferlegt, ein Schmerzensgeld von 500 Euro an den 38-jährigen Geschädigten sowie zwei Jahre lang monatlich 100 Euro an die Berliner Tafel zu zahlen. Der Attackierte hatte Reizungen im Gesicht und in den Augen erlitten.

Der 37-Jährige wollte im Mai 2017 im Bereich einer Baustelle in eine Parklücke einscheren, als ihm ein Transporter den Weg versperrte. Als es zu einer Diskussion mit dem anderen Autofahrer kam, habe sich ein Gärtner eingemischt, schilderte der Angeklagte. Der 38-jährige Zeuge habe ihm erklärt, dass in dem Bereich Parkverbot bestehe. "Ich habe mich provoziert gefühlt." Er habe den Mann aber nicht verletzen wollen. Warum er derart ausrastete, könne er sich nicht erklärten.

Der Gärtner sagte, der Autofahrer habe plötzlich nach ihm getreten, ihn mit einem Reizgas besprüht und mit einem Klappmesser nach ihm ausgeholt. "Ich konnte aber ausweichen."

Weil der Angeklagte nicht vorbestraft, aber geständig und reuig sei, könne die Strafe zur Bewährung ausgesetzt werden, so das Gericht. Auch Staatsanwältin und Verteidiger hatten eine Bewährungsstrafe verlangt.

( dpa )