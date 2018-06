ADAC warnt vor Staus am Autobahnkreuz Zehlendorf

Berlin. Autofahrer müssen auf der Autobahn 115 am Kreuz Zehlendorf in der kommenden Woche mit Staus rechnen. Dort sind wegen des heißen Wetters in einem Baubereich erneut Schäden entstanden, wie der ADAC Berlin-Brandenburg am Freitag mitteilte. Vom 10. Juni bis voraussichtlich 16. Juni sei im Baustellenbereich deshalb nur ein Fahrstreifen befahrbar. Der ADAC empfiehlt, die A 115 während der Arbeiten möglichst zu meiden und den Bereich vor allem im Berufsverkehr weiträumig zu umfahren.

Fahrern, die von Süden kommend in die Innenstadt fahren möchten, empfiehlt der Automobilclub, Abfahrten im Süden zu nutzen. Mögliche Umfahrungsstrecken seien die Anschlussstellen Ludwigsfelde (B101), Rangsdorf (B96) und die A 113 ab Kreuz Schönefeld. Auch auf den naheliegenden Alternativrouten müsse aber mit einem erhöhtem Verkehrsaufkommen gerechnet werden.

( dpa )