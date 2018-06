Drei schwerverletzte Motorradfahrer in Berlin

Berlin. Bei mehreren Unfällen sind in Berlin drei Motorradfahrer schwer verletzt worden. Am Donnerstagabend gegen 18 Uhr prallten auf dem Mehringdamm ein Auto und ein Motorrad zusammen. Der 32-jährige Autofahrer hatte in einer Baustelle verbotenerweise versucht zu wenden und dabei den entgegenkommenden Motorradfahrer erfasst, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr brachte den schwer verletzten 37-Jährigen ins Krankenhaus. Der Mehringdamm musste in beide Richtungen gesperrt werden.

Etwa eineinhalb Stunden später wurde im Stadtteil Baumschulenweg ein 46-jähriger Motorradfahrer an einer Kreuzung von einem Auto erfasst. Der Mann stürzte, Rettungskräfte brachten ihn mit inneren Verletzungen in eine Klinik. An der Kreuzung galt Rechts-vor-Links, Polizeiangaben zufolge kam der 23-jährige Autofahrer von links.

Kurz nach Mitternacht verlor ein 20-Jähriger Motorradfahrer in Hellersdorf die Kontrolle über sein Fahrzeug. In einer Rechtskurve kam sein Motorrad nach links von der Straße ab und blieb den Angaben zufolge im Gleisbett der Straßenbahn liegen. Rettungskräfte brachten den Mann in eine Klinik, dort musste er sofort operiert werden. Im weiteren Verlauf stellte die Polizei fest, dass das Motorrad gestohlen war und der Fahrer keinen Führerschein hatte. Hier hatte die "B.Z." zuvor berichtet.

( dpa )