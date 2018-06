Laster bricht durch Mittelleitplanke: Zwei Verletzte

Baruth/Mark. Bei einem Lastwagenunfall auf der Autobahn 13 sind im Süden Brandenburgs zwei Menschen verletzt worden. Ein Laster war am frühen Freitagmorgen in Fahrtrichtung Dresden unterwegs, wie die Polizei mitteilte. In Höhe der Ausfahrt Baruth (Landkreis Dahme-Spreewald) kam er nach links von der Fahrbahn ab und brach durch die Mittelleitplanke. Der Fahrer eines entgegenkommenden Kleintransporters konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, die Fahrzeuge prallten zusammen. Wie schwer die Personen verletzt wurden, war zunächst unklar, Lebensgefahr bestand einem Polizeisprecher zufolge aber nicht. Für die Bergungsarbeiten musste die A13 in Richtung Dresden komplett gesperrt werden, in Richtung Berlin blieb eine Spur befahrbar.

Wann die Autobahn wieder freigegeben werden kann, konnte die Polizei am frühen Morgen noch nicht abschätzen. Auch Details zu den Personen und zur Unfallursache wurden zunächst nicht genannt.

( dpa )