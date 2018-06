Ludwigsfelde. Bei einem Unfall auf der Autobahn 10 in Brandenburg ist am Donnerstag ein Lkw-Fahrer schwer verletzt worden. Er war laut Polizei gegen 17.00 Uhr zwischen den Anschlussstellen Nuthetal und Ludwigsfelde mit seinem Laster auf einen Lastwagen vor ihm aufgefahren. Der Abschnitt wurde komplett gesperrt, am Abend floss der Verkehr wieder auf zwei freigegebenen Spuren.

( dpa )