Berliner Unternehmen beklagen langsames Internet

Berlin. Die Unternehmensgruppe Ahlberg Metalltechnik aus Adlershof ist ein gefragter Partner der Automobilindustrie. In nahezu jedem Mercedes, den der Daimler-Konzern auf der Welt produziert, sei ein Teil verbaut, das von den Mitarbeitern des Berliner Mittelständlers entwickelt und konstruiert wurde, sagte Geschäftsführer Mario Ahlberg am Donnerstagvormittag. Ahlberg ist stolz auf die Entwicklung seiner Firmen. Doch es gibt eine Sache, die den Firmenchef mächtig ärgert: Für Unternehmen, die große Datenmengen verschicken wollen, reiche die vorhandene Breitbandinfrastruktur in der Hauptstadt häufig nicht aus, klagte Ahlberg. Bleibt das in den kommenden Jahren so, befürchtet der Geschäftsmann Nachteile im Wettbewerb um Aufträge.

Ahlberg ist mit seiner Sorge nicht allein: Laut einer Umfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) Berlin benötigt heute schon jedes dritte Berliner Unternehmen eine höhere Bandbreite als aktuell zur Verfügung steht. Mehr als 70 Prozent der Firmen gaben an, dass sie eine Bandbreite von mehr als 100 Megabit pro Sekunde bräuchten. Nach Angaben des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur sind mehr als 90 Prozent des Berliner Stadtgebiets zwar an 50 Megabit-Leitungen angeschlossen. Der Bedarf der meisten Unternehmen in Berlin sei damit aber nicht gedeckt, so IHK-Präsidentin Beatrice Kramm.

"50 Megabit pro Sekunde mögen für private Nutzer genügen, um Filme zu streamen oder Apps zu nutzen. Im industriell-gewerblichen Bereich muss das Netz jedoch erheblich schneller werden", erklärte Kramm. Die Präsidentin ist Inhaberin einer Filmproduktionsfirma, die große Datenmengen verschickt und empfängt. "Das klappt mal gut und mal weniger gut", klagte Kramm. Die IHK sieht in den lahmen Netzen einen Standortnachteil, der die Entwicklung der Wirtschaft gefährde. Firmen stehen mitten im digitalen Wettlauf, so Kramm. Der Verfügbarkeit von schnellem Internet käme eine immer größere Bedeutung zu. "Wettbewerbsnachteile, Kundenverlust und die Verlegung des Standorts können die wirtschaftlichen Folgen sein", erklärte Kramm und forderte, dass Wirtschaft und Politik für den Ausbau der Netze eng zusammenarbeiten.

Um zu erkennen, wo das Berliner Breitbandnetz die größten Versorgungslücken hat, startete die IHK am Donnerstag den sogenannten Breitbandatlas. Das Instrument habe sich bewehrt, sagte Constantin Terton, IHK-Bereichsleiter für Innovation. Bereits seit einigen Jahren würden in Brandenburg so die Internet-Lücken erfasst. In Berlin gibt es eine solche Übersicht bislang hingegen nicht.

Wirtschaft appelliert an den Senat

Doch auch das neue Werkzeug wird den Breitbandausbau zunächst nicht beschleunigen. Unternehmen können über das Internet lediglich ihren Bedarf anmelden. Nachfrageschwerpunkte in Berlin sollen so sichtbar werden und den Handlungsbedarf gegenüber der Politik, Verwaltung und den Netzbetreibern aufzeigen, so die IHK. "Je mehr Sichtbarkeit wir für die Nachfrageseite erzeugen können, desto besser. Vom Senat erwarte ich wiederum, dass er nach nun gut eineinhalb Jahren Regierungszeit den eigenwirtschaftlichen Breitbandausbau durch die Telekommunikationsanbieter mit einer konsequenten Breitbandpolitik unterstützt", sagte Kramm. Nur so verliere Berlin nicht den Anschluss.

Die neue Plattform der IHK soll mit der des Landes verbunden werden. Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) hatte vor einigen Wochen angekündigt, ein ähnliches Portal aufbauen zu wollen. "Wir integrieren darüber hinaus die Ausbaugebiete der Telekommunikations­anbieter und werden Angebot und Nachfrage durch die Plattform verbinden", sagte eine Sprecherin der Senatsverwaltung. Berlin beschleunige den Breitbandausbau zudem mit weiteren eigenen Maßnahmen, erklärte Pop.

Mehr zum Thema:

Deutschland hinkt beim schnellen Internet hinterher

Senatorin Pop will Breitbandausbau beschleunigen

So digital ist Berlin