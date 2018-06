S-Bahnverkehr wird auf zwei wichtigen Strecken eingestellt

Berlin. Aufgrund von Bauarbeiten ist der Verkehr der Berliner S-Bahn am Wochenende auf zwei wichtigen Verbindungen unterbrochen. Bereits ab Freitagabend fahren keine Züge mehr auf der Ringbahn zwischen Gesundbrunnen und Wedding. Als Grund werden Gleisbauarbeiten genannt. Betroffen davon sind die Ringbahnlinien S41 und S42. Als Ersatz fahren Busse zwischen dem Hanne-Sobek-Platz in Gesundbrunnen und der Reinickendorfer Straße am S- und U-Bahnhof Wedding.

Von Sonntag, 16.45 Uhr, bis Montagfrüh, 1.30 Uhr, wird zudem der S-Bahnverkehr zwischen Friedrichstraße und Charlottenburg komplett eingestellt. Grund dafür sind Arbeiten an der Stromversorgung des elektronischen Stellwerks Halensee. Betroffen davon sind die Linien S3, S5, S7, S75 und S9. Die Ersatzbusse ab Friedrichstraße in Richtung Charlottenburg fahren im Fünf-Minuten-Takt, in der Gegenrichtung (Charlottenburg–Friedrichstraße) im Zehn-Minuten Takt. Die Pendelzüge zwischen Charlottenburg und Grunewald sowie Westkreuz und Olympiastadion verkehren jeweils im 20-Minuten-Takt.

( fü )