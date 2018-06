Antiisraelische Al-Kuds-Demo zieht wieder durch Berlin

Berlin. Zwei Tage vor der anti-israelischen Al-Kuds-Demonstration in Berlin haben mehrere Parteien den Aufmarsch radikaler Muslime verurteilt. Innensenator Andreas Geisel, der auch Vize-Landesvorsitzender der SPD ist, rief zu Gegendemonstrationen am Samstag auf. "Wir Berlinerinnen und Berliner müssen jetzt unsererseits von dem Grundrecht der Meinungs- und Versammlungsfreiheit Gebrauch machen und ein deutliches Zeichen gegen Antisemitismus und Israelfeindlichkeit setzen", erklärte Geisel am Donnerstag. Er werde an der Gegendemonstration teilnehmen.

Die Polizei werde "konsequent und mit dem nötigen Nachdruck" darauf achten und durchsetzen, dass antisemitische Parolen unterbleiben. Die Versammlungsbehörde habe zu der Demonstration, an der besonders Palästinenser teilnehmen, strenge Auflagen erteilt. Konkrete Hetze gegen Juden und das Verbrennen von Gegenständen war auch früher bei dieser Demonstration immer verboten. Kritik an Israel ist allerdings erlaubt.

Die Berliner Linke-Vorsitzende Katina Schubert bezeichnete es als "unerträglich", dass "bei der Al-Kuds-Demonstration wahrscheinlich wieder offen antisemitische Hass-Parolen verbreitet werden". Sie betonte: "Antisemitismus konsequent entgegentreten, und zwar an jedem Tag im Jahr, das ist unser alle Aufgabe."

Auch die FDP hatte bereits angekündigt, an der Gegendemonstration, die um 13.30 Uhr auf dem Nollendorfplatz beginnt, teilzunehmen. Kürzlich hatten sich alle Fraktionen des Berliner Abgeordnetenhauses von der Al-Kuds-Demonstration distanziert und jede Form des Antisemitismus verurteilt.

Bis zu 1000 Gegendemonstranten erwartet

Die Vize-Präsidentin der Deutsch-Israelischen Gesellschaft (DIG), Maya Zehden, forderte ein Verbot der Demonstration. "Der Al-Quds-Marsch ist nichts anderes als ein unverhohlener Aufruf zu Volksverhetzung", sagt Zehden der in Berlin erscheinenden Tageszeitung "Neues Deutschland". Es sei "unerträglich", dass jedes Jahr Unterstützer des iranischen Regimes zusammen mit Anhängern der libanesischen Hisbollahmiliz und anderen Antisemiten gegen das Existenzrecht Israels aufmarschieren dürften. "Unsere Demokratie darf nicht dazu benutzt werden, um Hass und Hetze auf die Straße zu tragen", sagt Zehden.

Die jährliche Al-Kuds-Demonstration gegen die Existenz Israels beginnt am Samstag um 14.30 Uhr auf dem Adenauerplatz am Ku'damm. Erwartet werden wie in den früheren Jahren einige hundert Teilnehmer. Zu den zwei größeren Gegenveranstaltungen in der Umgebung des Ku'damm werden bis zu 1000 Teilnehmer erwartet. Die Polizei wird mit einem größeren Aufgebot die Demonstrationen begleiten und voneinander trennen.

Am Al-Kuds-Tag, der am Ende des muslimischen Fastenmonats Ramadan liegt, ruft der Iran jedes Jahr zur Eroberung Jerusalems auf. Er erkennt den Staat Israel nicht an. Al-Kuds ist der arabische Name für Jerusalem. Der Tag geht auf einen Aufruf des iranischen Revolutionsführers Ajatollah Chomeini zurück. Er forderte Ende der Siebzigerjahre alle Muslime der Welt dazu auf, am letzten Freitag des Fastenmonats Ramadan die Palästinenser im Kampf gegen Israel zu unterstützen.

