Am Sonntag geht es in Hoppegarten um 70 000 Euro

Hoppegarten. Das mit 70.000 Euro dotierte Soldier Hollow Diana-Trial über 2000 Meter ist am Sonntag das herausragende Ereignis auf der Galopprennbahn in Hoppegarten. Der Geschäftsführer des Rennvereins Hoppegarten, Dietrich von Mutius, verwies am Donnerstag auf den besonderen Bonus dieser zur Europa-Gruppe II gehörenden Prüfung: "Die Siegerin erhält eine kostenlose Startmöglichkeit in den Belmont Oaks Invitational am 7. Juli in New York, wo es um eine Million Dollar geht."

Beste Chancen auf die Siegprämie von 40.000 Euro besitzt die zweifache Siegerin Well Timed, geritten vom viermaligen Championjockey Filip Minarik.

( dpa )