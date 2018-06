"Berlinzeit": Neuer Dauerschau im Märkischen Museum

Berlin. Von der Eiszeit bis zum Mauerfall: Die neue Dauerausstellung im Stadtmuseum bietet einen Rundgang durch die Berliner Geschichte - kompakt und in einer Stunde. "BerlinZeit" richte sich an alle, die den Wandel Berlins und seine Geschichte verstehen wollen, sagte Museumsdirektor Paul Spiess am Donnerstag.

Eröffnet wird die Ausstellung im Märkischen Museum an diesem Sonntag mit einem Tag der offenen Tür. Sie wird etwa zweieinhalb Jahre gezeigt - bis das Museum dann bis Ende 2023 wegen Renovierung schließt. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass die Schau in einem anderen Gebäude ausgestellt wird, etwa im Ephraim-Palais. Mit 700 Ausstellungsstücken zeigt die Schau nur eine kleine Auswahl der 4,5 Millionen Objekte aus den Depots in Spandau. Ergänzt wird sie mit 40 Multimedia-Stationen.

Ob der "Pestdoktor", das legendäre "Kaiserpanorama" mit seinen "stereoskopischen" Fotos, die Einrichtung im Dienstzimmer des Regierenden Bürgermeisters Ernst Reuter bis zu einer Jukebox mit dutzenden Berlin-Hits - an 18 Stationen im Obergeschoss und weiteren Räumen zur Vertiefung eine Etage höher präsentiert die Ausstellung prägende Ereignisse und Trends aus der Berliner Geschichte.

Die Chronologie reicht von den ersten Zeugnissen der Doppelstadt Berlin-Cölln 1237 bis zum Beginn einer neuen Ära nach 1989. Stadtentwicklung durch Zerstörung, Konflikte zwischen Herrscher und Bürger sowie Vielfalt und Offenheit - so fasste der für die Schau verantwortliche Projektleiter Peter Lummel die hervorstechenden Merkmale Berliner Geschichte zusammen.

