Unfälle Fluchtfahrt in Berlin: Getötete Radfahrerin war auf Fußweg

Berlin. Die in Berlin-Charlottenburg bei einer Verfolgungsjagd ums Leben gekommene Radfahrerin war auf dem Bürgersteig unterwegs. Das teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit. Die Frau, die ihr Fahrrad schob, wurde am Mittwochabend beim Zusammenstoß eines Fluchtwagens mit einem parkenden Auto erfasst und tödlich verletzt. Wie alt sie war, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Es gab zudem mehrere Verletzte.

In dem Fluchtfahrzeug saßen drei Männer. Eine Zivilstreife hatte den Angaben zufolge zufällig beobachtet, wie sie Werkzeuge stahlen - und die Verfolgung aufgenommen. In der Nähe des Stuttgarter Platzes keilten die Polizisten das Auto ein. Ein Ermittler stieg aus und ging auf die Männer zu. Der Fluchtwagenfahrer gab den Angaben zufolge Gas und klemmte den Polizisten zwischen dem Streifenwagen und seinem Auto ein. Der Beamte wurde verletzt, konnte das Krankenhaus aber in der Nacht wieder verlassen.

Dann floh das Trio mit dem Auto. An einer Kreuzung überfuhr der Fahrer die Ampel bei Rot und erfasste zwei querende Fahrzeuge. Das Fluchtauto schleuderte gegen mehrere parkende Autos, dabei wurde auch die Radfahrerin erfasst. Auch die Fahrerinnen der beiden querenden Autos sowie die drei mutmaßlichen Diebe wurden schwer verletzt.

Die mutmaßlichen Täter wurden festgenommen und ins Krankenhaus gebracht. Sie werden dort von der Polizei bewacht. Ob sie einem Haftrichter vorgeführt werden, war am Donnerstagmorgen noch unklar. Weitere Einzelheiten - etwa über das Alter der Beteiligten - waren zunächst nicht bekannt.

( dpa )