Zum Kuscheln und Reiten: Brandenburger Hof hält Kamele

Kamele fressen auf einer Koppel in Brandenburg.

Nassenheide. Kamele in Brandenburg: Etwa 40 Kilometer nördlich von Berlin leben elf Stuten und ein Hengst. Die behäbigen und ruhigen Exoten sind wichtige Gefährten und "Coaches" bei Seminaren und für Hofbesucher. Gäste verbringen mit den sehr intelligenten Tieren dann ein paar Stunden, sagte Gabi Heidicke, die mit ihren Mann Jörg den Kamelhof in Nassenheide (Oberhavel) führt.

Bei der Brandenburger Landpartie am kommenden Wochenende, wenn landesweit 250 Höfe für Besucher öffnen, ist auch Familie Heidicke dabei. "Wir wollen Wissen über diese außergewöhnlichen Nutztiere vermitteln", sagen die Eheleute. In Brandenburg gibt es immer mehr Angebote, die vor allem Städter nutzen, um wieder Landleben kennenzulernen und in Kontakt mit Tieren zu kommen.

( dpa )