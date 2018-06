Kommunen Neuer Partner für Blütentherme in Werder wird präsentiert

Werder (Havel). Nach jahrelangen Verzögerungen für die geplante Blütentherme in Werder bei Potsdam stellt die Stadt heute ihren voraussichtlichen neuen Projektpartner den Bürgern vor. Er soll das zum Teil bereits fertiggestellte Bauprojekt vollenden und dann auch betreiben. Der ursprüngliche Investor war nach einem Streit mit der Stadt um die Kosten abgesprungen.

Bislang hat die Stadt rund 16,2 Millionen Euro reine Baukosten in das Projekt gesteckt, das den Tourismus in der durch den Obstanbau bekannten Stadt ankurbeln soll. Im Doppelhaushalt 2018/2019 sind jetzt noch einmal 30 Millionen Euro für die Fertigstellung der Therme veranschlagt. Wegen der Kostenexplosion wird die Therme oftmals mit dem Großflughafen BER verglichen. Den neuen Investor soll letztlich die Stadtverordnetenversammlung am 4. Juli bestätigen.

( dpa )