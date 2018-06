Ein Arbeiter im Chemiepark Bitterfeld-Wolfen bei Akzo Nobel in einer Anlage zur Produktion von Chlor.

Chemie Bitterfeld-Wolfen erinnert an 125 Jahre Industriegeschichte

Bitterfeld-Wolfen. Mit einer Festveranstaltung wird am heutigen Donnerstag in Bitterfeld-Wolfen an die 125-jährige Geschichte des Industriestandorts erinnert. Dabei werden Zeitzeugen ihre Geschichte erzählen. Zudem wird ein neuer Dokumentarfilm über die Entwicklung der ostdeutschen Wirtschaftsregion gezeigt, wie eine Sprecherin sagte. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) wird laut Staatskanzlei eine Rede vor rund 400 Gästen halten.

Bitterfeld-Wolfen galt vor 1990 als dreckigste Region Europas. Nach einem Strukturwandel mit Arbeitsplatzabbau zählt der Standort laut Branche zu den modernsten seiner Art in Deutschland.

Bitterfeld-Wolfen wie auch Leuna, Schkopau und Böhlen bilden den Kern der chemischen Industrie in Ostdeutschland. Die Standorte gibt es seit Jahrzehnten, verbunden mit einer wechselvollen Geschichte, Zwangsarbeit und Kriegsproduktion.

Wolfen sorgte aber in den 1930er Jahren auch mit Pioniergeist für Aufsehen - mit der Entwicklung des ersten Farbfilms der Welt. Leuna und Böhlen sind indes bis heute mit der Benzinproduktion und Schkopau mit der Herstellung Kunststoffen verbunden.

Die Chemie hat in Ostdeutschland nach Branchenangaben zufolge rund 55 000 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von gut 20 Milliarden. Bundesweit sind es etwa 455 000 Beschäftigte. 2017 lag der Umsatz nach Angaben des Verbandes der Chemischen Industrie bei 195 Milliarden Euro.

( dpa )