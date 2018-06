Schwerer Unfall nach Verfolgungsjagd - Radlerin tot

Berlin. Bei einer Verfolgungsjagd nach einem Diebstahl hat es in Berlin-Charlottenburg einen schweren Unfall mit einer Toten und mehreren Verletzten gegeben. Eine Radfahrerin kam laut Feuerwehr ums Leben. Zwei Menschen wurden schwer verletzt, vier leicht. Insgesamt waren vier Autos an dem Unfall in der Kantstraße Ecke Windscheidstraße beteiligt. Die Feuerwehr geht davon aus, dass der Verdächtige unter den Verletzten ist.

Zuvor hatte ein Polizist an der Westfälischen Straße versucht, das mutmaßliche Täterfahrzeug zu stoppen und wurde dabei erfasst und schwer verletzt. Die Polizei berichtete, es habe sich um eine Verfolgungsjagd gehandelt.

Der Unfallort an der Kantstraße war gesperrt. 60 Feuerwehrkräfte waren im Einsatz.

( dpa )