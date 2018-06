UVB-Chef Amsinck kritisiert Vergabegesetz-Neuauflage

Berlin. Das Berliner Vergabegesetz soll bis Herbst novelliert werden. Unternehmen sollen dann einfacher als bisher an öffentliche Aufträge kommen. Die neuen Regeln machen es für Firmen komplizierter, kritisiert hingegen Christian Amsinck, Hauptgeschäftsführer der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg (UVB), im Interview und fordert den Neustart.

Herr Amsinck, der rot-rot-grüne Senat überarbeitet derzeit das Vergabegesetz. Was kritisieren Sie daran?

Christian Amsinck: Bei jeder Änderung am Vergabegesetz in den vergangenen Jahren hat die Politik weniger Bürokratie und einfachere Zugänge zu öffentlichen Aufträgen gerade für kleine und mittlere Unternehmen versprochen. Fast immer war dann aber das Gegenteil der Fall: Das Gesetz ist durch vergabefremde Kriterien sogar noch verkompliziert worden. Jetzt will die Senatsarbeitsverwaltung den Vergabemindestlohn sogar auf 12,63 Euro anheben – mit der Begründung, nur so sei eine Rente oberhalb der Grundsicherung garantiert. Das ist doch absurd. Aber auch die 10,20 Euro, die Wirtschaftssenatorin Ramona Pop vorgeschlagen hat, gehen zu weit.

Warum?

Unsere Sorge ist, dass noch mehr Bürokratie auf die Unternehmen zukommt. Ein weiterer Mindestlohn neben dem bundesweit gültigen würde eine zusätzliche Belastung für die Unternehmen bedeuten. Sie müssten ihre Beschäftigten unterschiedlich entlohnen, je nachdem, ob diese gerade einen privaten oder einen öffentlichen Auftrag erledigen. Zudem können sich gerade viele kleinere und mittlere Firmen ein solches Niveau schlicht nicht leisten. Sie kämen bei Ausschreibungen nicht mehr zum Zuge.

Sie sind generell gegen ein Landesmindestentgeld für öffentliche Aufträge?

Ich plädiere dafür, dass das Land nicht noch einen weiteren Mindestlohn einführt, der teilweise die tarifvertraglich vereinbarte Lohnuntergrenze in einigen Branchen deutlich überschreitet. Sehen Sie, das Vergabevolumen in Berlin hat eine Höhe von fast fünf Milliarden Euro. Das ist also eine relevante Größe. Und viele kleine und mittlere Unternehmen sind auf die Aufträge des Landes angewiesen.

Linken-Staatssekretär Alexander Fischer hatte sogar 12,63 Euro als Vorschlag formuliert. Nur dieser Mindestlohn sichere eben eine Rente oberhalb der Grundsicherung.

Das geht völlig an der Realität vorbei. Wenn man ein sozialpolitisches Ziel hat, muss man das in der Sozialpolitik umsetzen und nicht in der Vergabepolitik. Wir müssen doch sehen, in welcher Situation sich das Land Berlin im Moment befindet: Der Senat will Aufträge vergeben, muss Infrastruktur erneuern und vieles mehr. Die Politik ist darauf angewiesen, dass sich Unternehmen an der Auftragsvergabe auch beteiligen. Derart hohe Mindestlöhne schrecken die Firmen aber eher ab. Hinzu kommen Kriterien wie die Einhaltung von Richtlinien des fairen Handels oder die Beschäftigung von Langzeitarbeitslosen oder Geflüchteten. Weniger Angebote sind die Folge, weil es für die Unternehmen immer schwieriger wird, die Vergabeziele zu erfüllen. Zu viele Kriterien führen übrigens auch dazu, dass unterlegene Bieter gegen die Auftragsvergabe klagen, weil eben darauf spekuliert wird, dass die Firma, die den Zuschlag bekommen hat, doch nicht alle Vorgaben einhalten kann. Das ist schlecht für Berlin, weil so die Auftragsvergabe blockiert wird und Projekte später realisiert werden.

Was sollte jetzt passieren?

Bei dem Thema Landesmindestentgelt sollte Berlin einfach auf die Mindestlohn-Kommission des Bundes schauen, die in Kürze wieder tagt. Ziemlich sicher wird das Gremium in einigen Wochen einen Vorschlag zur Anhebung der Lohnuntergrenze machen, die dann

voraussichtlich bei knapp 9,20 Euro liegen wird. Berlin sollte sich dann mit dem Bund synchronisieren. Darauf können sich die Firmen dann einstellen, das ist anwenderfreundlich und unbürokratisch. Ich empfehle Frau Pop, jetzt nochmal mit den unterschiedlichen Branchenverbänden den Dialog zu suchen und dann ein Vergabegesetz auf die Beine zu stellen, das den Firmen auch wirklich hilft.

Was halten Sie davon, dass Aufträge ab einem Volumen von 25.000 Euro nur noch elektronisch vergeben werden sollen?

Die elektronische Vergabe ist durchaus ein probates Mittel. Wenn wir das Ziel haben, kleinere Unternehmen in die Vergabe miteinzubeziehen, dann geht das nur mit weniger Bürokratie.

Und auch, dass Vergabestellen effektiver als bisher kontrollieren können?

Bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen, die aus Steuergeldern finanziert werden, ist niemand gegen Kontrollen. Aber die Überprüfung muss natürlich im richtigen Verhältnis stehen. Was nicht sein kann ist, dass Firmen bei kleinen Aufträgen seitenlange Dokumentationen ausfüllen sollen. Und ich warne nochmal vor zu vielen Vergabekriterien: Je mehr Auflagen es gibt, desto aufwendiger und mühsamer werden die Kon­trollen. Das Gesetz sollte also dringend verschlankt werden.

