„Panda“ und „Garmi“ können Senioren unterstützen

Sami Haddadin hält einen Vortrag beim Hauptstadtkongress für Medizin und Gesundheit 2018. Nichts Untypisches oder Verwunderliches auf den ersten Blick. Er redet auf der Messe davon, wie Robotertechnik die Zukunft des Gesundheitssektors verändern kann. Doch was sich zunächst wie die irre Vision eines verrückten Wissenschaftlers anhört, ändert sich schlagartig, als er plötzlich schweigt und auf ein hochkomplexes "Etwas" zusteuert. Im Raum wird es plötzlich ganz still. Haddadin präsentiert seine neueste Erfindung.

"Panda" nennt er sein Roboter-Assistenzsystem, ein Roboterarm, der Menschen bei verschiedenen Alltagssituationen helfen soll. Zusammen mit zwei weiteren Gründern des Unternehmens Franka Emika hat er diese Technik entwickelt. So demonstriert er dem Publikum, wie der Roboter-Arm einer Puppe mit einem elektrischen Rasierer das Gesicht rasiert oder ein Glas mit Wasser anwinkelt, um das Trinken zu erleichtern. Die Technik soll Menschen das Leben erleichtern, vor allem im Pflegesektor. Etwa 10.000 Euro kostst laut Haddadin ein Exemplar. Doch der Einsatz von Robotern in der Gesundheitsbranche ist derzeit noch eine Ausnahme. Das möchte der Wissenschaftler ändern.

"Panda" könnte die Gesundheitsbranche aufrütteln

Beim diesjährigen Hauptstadtkongress kommen Mediziner, Professoren, Wissenschaftler und Forscher aus ganz Deutschland zusammen. Unter ihnen auch Sami Haddadin. Er steht vor den Vertretern von Presse und Rundfunk, das Hemd in der Hose, die Haare nach hinten gekämmt mit einer nahezu perfekten Krawatte um den Hals. Er ist Hochschulprofessor an der Technischen Universität in München. Und er gilt mit seinen gerade einmal 37 Jahren als einer der führenden Roboterforscher in Deutschland.

Der Roboterarm "Panda" könnte die gesamte Gesundheitsbranche aufrütteln. Der Arm, der fast alles kann – so würde man diese augenscheinlich hochkomplexe Technik beschreiben. Doch komplex ist sie für den Nutzer keineswegs, denn die Technik lässt sich einfach bedienen: "Als würden Sie Ihr kleines Kind bei der Hand nehmen", sagt Haddadin. Durch entsprechende Applikationen lasse sich der Roboterarm steuern, sodass eine komplizierte Programmierung vom Anwender nicht notwendig sei.

Geriatronik soll Senioren im Alltag unterstützen

Doch Haddadin denkt noch weiter. Er hat sich zum Ziel gesetzt, Probleme von alternden Menschen zu lösen. "Garmi" – ein Pilotprojekt im bayerischen Garmisch-Partenkirchen, beschäftigt sich mit der Frage, wie sich die Robotik im Alter einsetzen lässt. "Geriatronik" soll Senioren im Alltag unterstützen. Die Einsätzmöglichkeiten von "Garmi" sind vielfältig: Sie reichen von Schachspielen über das Ausräumen der Spülmaschine bis hin zur Hilfe in Notsituationen. So können sich Senioren live über einen Bildschirm mit ihren Ärzten in Verbindung setzen und eine Diagnose per Ultraschall bekommen. Die Technik wird derzeit nur zu industriellen Zwecken genutzt, soll aber auch im klinischen Bereich eingesetzt werden.