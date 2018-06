Unfall mit Kleinbus: Sieben Kinder leicht verletzt

In Brandenburg an der Havel kam es zu einem Unfall mit einem Kleinbus.

Brandenburg/Havel. Bei einem Unfall mit einem Lastwagen und einem Kleinbus sind am Mittwoch in Brandenburg/Havel sieben Kinder und der Fahrer des Busses leicht verletzt worden. Der Kleinbus habe am Mittwoch an einer Ampel mit Rotlicht gewartet, als ein Lastwagen von hinten aufgefahren sei, teilte die Polizei mit. Die sieben Kinder im Alter zwischen vier und fünf Jahren sowie der Fahrer wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Weil der Fahrer des Lastwagens Alkohol getrunken hatte, wurde laut Polizei eine Blutprobe veranlasst.

