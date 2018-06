Berlin. Er weigerte sich aus einem Flugzeug auszusteigen und warf einem Polizeibeamten Gegenstände an den Kopf - dafür wurde ein 43 Jahre alter Fluggast in der Nacht zu Mittwoch am Flughafen Berlin-Schönefeld festgenommen. Wie die Polizei mitteilte, ergab ein Alkoholtest bei dem Mann 1,97 Promille. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

( dpa )