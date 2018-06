Kippa-Träger angegriffen: Prozess gegen 19-Jährigen

Berlin. Nach dem Angriff auf einen Israeli mit Kippa muss sich ein 19-Jähriger in Berlin vor Gericht verantworten. Das Amtsgericht Tiergarten verhandelt am 19. Juni über den Vorwurf der gefährlichen Körperverletzung und Beleidigung, wie Gerichtssprecherin Lisa Jani am Mittwoch mitteilte. Bei dem Prozess gegen den aus Syrien stammenden Angeklagten könnte noch am selben Tag das Urteil fallen.

Am 17. April waren der junge Israeli und ein Freund laut Anklage im Stadtteil Prenzlauer Berg von einer Gruppe von Männern antisemitisch beschimpft worden. Demnach griff einer aus der Gruppe den Israeli dann an. Der Täter soll mit einem Gürtel mindestens zehn Mal auf den Mann eingeschlagen haben. Die Gürtelschnalle soll den Israeli im Gesicht, am Bauch und an den Beinen getroffen haben. Während der Attacke soll er mehrmals auf Arabisch "Jude" geschrien haben.

Der Israeli hatte den Angriff gefilmt und das Video ins Internet gestellt. Der Übergriff löste eine Welle der Empörung aus. Hochrangige Politiker bis hin zu Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zeigten sich betroffen. Es gab Solidaritäts-Aktionen.

( dpa )