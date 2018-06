Angelunterricht ist "Erziehung zur Grausamkeit"

Ein Mädchen befestigt einen Köder am Haken.

Schwerin/Berlin. Die Tierschutzorganisation Peta hat die geplanten schulischen Angebote zum Angeln in Mecklenburg-Vorpommern als "Erziehung zur Grausamkeit" kritisiert. Die Fachreferentin für Fische und Meerestiere bei Peta, Tanja Breining, erklärte am Mittwoch, Kinder sollten stattdessen lernen, wie man anderen Lebewesen - egal ob Mensch oder Tier - mit Freundlichkeit und Respekt begegne. Peta forderte Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD) auf, das Angebot des Landesanglerverbands abzulehnen, mit dem Projekt "Angeln macht Schule" an der Nachmittagsgestaltung von Ganztagsschulen teilzunehmen.

( dpa )