Inhalte des Mobilitätsgesetzes stehen endgültig fest

Berlin. Nach monatelangen Debatten stehen die genauen Inhalte des Berliner Mobilitätsgesetzes nun fest. Das bundesweit erste Gesetz dieser Art soll Grundlage für die Stadtmobilität der Zukunft sein, es gibt dem Fahrradverkehr, Bussen und Bahnen Vorrang vor dem Autoverkehr. Die rot-rot-grünen Koalitionsfraktionen nahmen am ursprünglichen Entwurf der Umwelt- und Verkehrsverwaltung im parlamentarischen Verfahren rund 50 Änderungen und Ergänzungen vor, wie Grünen-Fraktionschefin Antje Kapek am Mittwoch mitteilte. An diesem Donnerstag wird der Gesetzentwurf im Verkehrsausschuss beschlossen, am 28. Juni dann im Plenum des Abgeordnetenhauses.

( dpa )