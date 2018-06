Uber bringt Elektro-Fahrräder nach Berlin

Berlin. Uber will seine frisch dazugekauften Elektro-Fahrräder demnächst auch in Berlin auf die Straßen bringen. Die orangefarbenen E-Bikes von Jump sollen bis Ende des Sommers in der Hauptstadt verfügbar sein, kündigte Uber-Chef Dara Khosrowshahi in Berlin an. Uber hatte das Start-up Jump Anfang April übernommen. Es ist Teil der neuen Strategie von Khosrowshahi, verstärkt auch andere Verkehrsmittel als Autos über die Plattform zu vermitteln.

In den USA legten Nutzer der Elektrofahrräder im Schnitt rund vier Kilometer zurück, das mache auch 30 bis 40 Prozent der Uber-Autofahrten in den Städten aus, sagte Khosrowshahi auf der Digitalkonferenz Axel Springer NOAH Berlin. Er wurde vor dem Berliner Tempodrom von protestierenden Taxi-Fahrern empfangen.

Als weitere Neuerung will Uber nach einem Testlauf in München auch in Berlin Fahrten mit Elektrofahrzeugen vermitteln. Der Dienst UberGreen wurde in den vergangenen drei Monaten zunächst mit rund 30 Autos in München getestet. Dort wird der Service mit mehr Elektrowagen ausgebaut.

( dpa )