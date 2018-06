Spandauer Wasserballer als Außenseiter ins Final 8

Genua (dpa/bb) – Wasserball-Rekordmeister Spandau 04 geht als krasser Außenseiter in die Final-8-Endrunde der Champions League. Gleich im Viertelfinale am Donnerstag in Genua sind die Berliner im Duell mit Spitzenclub Olympiakos Piräus voll gefordert. Die Griechen gelten neben Gastgeber Pro Recco Genua als Topfavorit auf den Titel und Anwärter auf die Nachfolge von Szolnoki VK aus Ungarn.

Spandau muss auf den Serben Stefan Pjesivac verzichten, der nach seiner Roten Karte im letzten Gruppenspiel für eine Begegnung gesperrt. "Das ist ein herber Verlust und wird nur schwer auszugleichen sein", sagte Manager Peter Röhle. Trotz der Rollenverteilung startet Spandau aber nicht mutlos in das Spiel. "Wir haben in der Hauptrunde in den Heimpartien gegen die drei Gruppen-Ersten mit Siegen gegen Szolnok und Eger sowie der Ein-Tor-Niederlage gegen Genua gezeigt, dass wir uns an guten Tagen auf Augenhöhe mit Europas Besten bewegen", sagte Röhle.

Der Sieger des Viertelfinals trifft am Freitag im Halbfinale auf den Gewinner der Partie zwischen den Ungarn von Eger und Barceloneta. Der Verlierer tritt in der Runde um die Ränge fünf bis acht an.

( dpa )