Rot-Rot-Grün lässt besetzte Häuser auch künftig räumen

Berlin. Sind Hausbesetzungen ein legitimes Protestmittel gegen die Wohnungsnot und sollte man die Hausbesetzer in ihrem Tun sogar unterstützen, wie einige Berliner Politiker meinen? So forderte die Linke-Landeschefin Katina Schubert am Dienstag in einem Namensbeitrag im "Tagesspiegel", es dürfe "keine Straftat mehr sein, spekulativen Leerstand zu besetzen". Strafanzeigen gegen Besetzer vom Pfingstsonntag müssten zurückgezogen, die Aktivisten dürften nicht "kriminalisiert" werden. Damit geht Schubert deutlich weiter als die Grünen und vor allem als die SPD.

Der Zeitpunkt dieser Veröffentlichung war brisant, denn am selben Tag sollte sich der Koalitionsausschuss mit diesem Thema beschäftigen. Gut zwei Wochen nach den Hausbesetzungen zu Pfingsten warten die Berliner noch immer auf ein einheitliches Signal der Landesregierung in dieser Frage. Das, was die Koalitionäre dann am Dienstag auf ihrer unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindenden Sitzung beschlossen haben, gibt zumindest eine grobe Richtung vor: An der rechtlichen Bewertung von Hausbesetzungen ändert sich nichts, dafür sollen Kontrollen gegen spekulativen Wohnungsleerstand verstärkt werden.

Wie die Berliner Morgenpost aus Koalitionskreisen erfuhr, haben sich die Linken letztlich nicht durchsetzen können mit ihrer Forderung, es dürfe in Berlin künftig keine Straftat mehr sein, spekulativ leer stehende Wohnungen oder Häuser zu besetzen. Stattdessen wurden sechs Punkte vereinbart:

Konsequentes Vorgehen gegen spekulativen Leerstand durch Anwendung des Zweckentfremdungsverbots und der Wohnungsaufsicht

Prüfung gesetzlicher Regelungen und gegebenenfalls deren Ergänzung

Sicherung der Personalausstattung für die Kontrolle der Zweckentfremdung von Wohnraum und gegebenenfalls deren Verstärkung

Schnellere Sanierung für Objekte städtischer Gesellschaften, gegebenenfalls in Kooperation mit Dritten

Die "Berliner Linie" (Räumung innerhalb von 24 Stunden) gilt, setzt auf De­eskalation und wird weiter mit Augenmaß angewendet

Erfahrungen anderer Städte wie etwa Zürich werden ausgewertet und in die weitere Diskussion einbezogen

53 Prozent halten Hausbesetzungen für legitim

"Der Innensenator wird keinen Rechtsbruch dulden und wir unterscheiden nicht zwischen guten und schlechten Besetzungen", stellte Martin Pallgen, der Sprecher von Innensenator Andreas Geisel (SPD), nach der Sitzung klar. Die "Berliner Linie", Anfang der 80er-Jahre eingeführt, stehe nicht zur Diskussion. Die klaren Worte des SPD-Innensenators waren nötig geworden, weil zuletzt auch in der eigenen Partei Stimmen laut gewordenen waren, die die harte Haltung des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller (SPD) und Geisels zumindest abgemildert wissen wollten. So hatten die Berliner Sozialdemokraten auf ihrem Parteitag am Sonnabend beschlossen: "Die Kritik der Besetzer*innen an der aktuellen Situation auf dem Wohnungsmarkt teilen wir. Spekulativer Leerstand, die Umwandlung in Eigentumswohnungen oder Scheinsanierungen auf Kosten der Mieter*innen zeigen, dass die Politik viel zu lange eine wachsende Stadt gefeiert hat, ohne die richtigen Weichen gestellt zu haben."

Unter Druck gesetzt sieht sich die Landesregierung auch durch jüngste Umfragewerte. Mehr als die Hälfte der Berliner haben Sympathien für Hausbesetzungen geäußert. Demnach halten 53 Prozent der befragten Hauptstädter gesetzeswidrige Hausbesetzungen für ein legitimes Mittel, um auf das Thema Wohnungsnot aufmerksam zu machen, ergab die Umfrage durch das Meinungsforschungsinstitut Forsa für die "Berliner Zeitung". Besonders hoch sei die Zustimmung bei Anhängern der Linken mit 83 Prozent und potenziellen Grünen-Wählern mit 77 Prozent. Unter den SPD-Sympathisanten unterstützen demnach 49 Prozent gesetzeswidrige Hausbesetzungen, bei den CDU-Anhängern ist es jeder Vierte (26 Prozent).

43 Prozent der Befragten sprachen sich laut Forsa dafür aus, dass die Polizei illegale Hausbesetzungen zunächst dulden und mit den Besetzern verhandeln sollte. Bei den Linken fordern 64 Prozent der Befragten ein Ende der "Berliner Linie", bei den Anhängern der Grünen 63 Prozent. Auch 45 Prozent der SPD-Sympathisanten wollen lieber reden als räumen.

