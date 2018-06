Bahnfahrt ohne Ticketkontrolle jetzt in  allen  ICE  möglich

Berlin. Konzentriert arbeiten oder ungestört schlafen, dass soll künftig bei vielen Fernzugfahrten durch Deutschland möglich sein. Die Deutsche Bahn (DB) weitet dafür den digitalen Service "Komfort Check-in", der im Vorjahr auf drei Strecken (darunter Berlin–Hamburg) testweise eingeführt wurde, ab sofort auf alle ICE-Linien aus. Fernverkehrschefin Birgit Bohle sprach von einem "Service mit Mehrwert". Die Fahrgäste könnten ihre Reisezeit entspannter nutzen.

Wie der neue Service funktioniert, stellte die Bahn am Dienstag im ICE 597 von Berlin nach München vor. Voraussetzung ist eine Fahrkarte mit Platzreservierung, die der Reisende vor Fahrtantritt online – auf "bahn.de" oder mit der Smartphone-App "DB Navigator" – erworben hat. Für Papiertickets, die im Reisebüro oder einem Reisezentraum gekauft wurden, ist der Check-in nicht möglich. Sobald der Fahrgast auf dem reservierten Sitz Platz genommen hat, bestätigt er dies über die App. Daraufhin prüft das System die Gültigkeit von Tickets und eventuell genutzter Bahncard. Ist alles korrekt, bekommt der Zugbegleiter diese Information auf seinem Terminal angezeigt. Er weiß dann, dass er das Ticket nicht mehr prüfen muss. Da das Zugpersonal je nach Länge der Fahrt mehrfach wechselt, kann sich der Fahrgast so mehrere Ticketkontrollen und damit auch Störungen ersparen.

Verband: "Im Funkloch nutzt der Service wenig"

"Das ist eine Neuerung, an die man sich erst einmal gewöhnen muss. Unterm Strich bleibt uns damit aber deutlich mehr Zeit für den Kundenservice, etwa für Auskünfte zu Anschlussverbindungen", sagte Markus Eberhardt, der seit 2000 als Zugbegleiter und Zugführer im ICE unterwegs ist. Seine Erfahrung ist, dass vor allem Vielfahrer, die im Zug arbeiten wollen, das Angebot schätzen und auch nutzen. Einen Zwang zum Einchecken gebe es aber nicht, betonte er.

Für Karl-Peter Naumann, Ehrenvorsitzender des Fahrgastverbandes Pro Bahn e. V., ist der "Komfort Check-in" ein gutes Angebot für diejenigen, die das auch haben wollten. Wichtig ist ihm eine gute Verknüpfung von digitaler und analoger Information. Dazu gehöre eine verlässliche Anzeige reservierter Sitzplätze. "Und der Service nutzt mir wenig, wenn der Zug gerade in ein Funkloch fährt." Zwar bietet die Bahn inzwischen in allen ihren ICE den Reisenden auch einen kostenfreien Wlan-Zugang an. Doch der Zugang funktioniert nur, wenn es an der jeweiligen Bahnstrecke auch ein leistungsfähiges Handynetz gibt. Ob im gebuchten ICE der "Komfort Check-in" möglich ist, kann der Reisende mithilfe der Zugnummer auf der Webseite "bahn.de/komfortcheckin" prüfen. Sollte sich die derzeit eingesetzte Beta-Version bewähren, soll der Service ab 2019 auch auf IC-Züge sowie weitere Ticketarten ausgeweitet werden.

