"Lange Nacht der Wissenschaften": Ausprobieren erwünscht

Bei der „Langen Nacht der Wissenschaften“ präsentieren sich am Sonnabend über 70 wissenschaftliche Einrichtungen in Berlin und Potsdam.

Berlin/Potsdam. Etwa eine Viertelmillion Menschen studieren, lehren, forschen und arbeiten für die Wissenschaft in Berlin. Was sonst eigentlich hinter verschlossenen Türen geschieht, wird an diesem Sonnabend bei der "Langen Nacht der Wissenschaften" durch Workshops, Experimente und Ausstellungen erlebbar. Gut 70 wissenschaftliche Einrichtungen in Berlin und auf dem Potsdamer Telegrafenberg laden zwischen 17 und 24 Uhr in ihre Labors und Hörsäle ein. Und bei mehr als 2000 Veranstaltungen sollte bei der Langen Nacht für jeden etwas dabei sein. Die Berliner Morgenpost gibt 17 Tipps für die "klügste Nacht des Jahres":

Science on Bike

"Reisen Sie an Orte, die sonst für Sie nicht zugänglich sind" – so wirbt die Lange Nacht für ihre Veranstaltung. Und hat es mit dem Wort "Reise" wohl sehr ernst genommen. Denn während der Wissenschaftsnacht werden in vier Stadtgebieten geführte Fahrradtouren angeboten. Treffpunkte sind am Forum Adlershof, am Naturkundemuseum, an der Volkswagen-Universitätsbibliothek und an der Holzlaube der FU.

Die etwa einstündigen Touren finden jeweils dreimal statt, ab 17 Uhr. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, eine Anmeldung unter www.langenachtderwissenschaften.de ist erforderlich.

Science Slam

Wissenschaft in zehn Minuten erklärt – geht das überhaupt? Zur Eröffnung der Langen Nacht versuchen das drei Forscher. In Kurzvorträgen erklären sie ein komplexes wissenschaftliches Thema. Außerdem gibt Michael Müller, Berlins Regierender Bürgermeister, bei dieser Gelegenheit das offizielle Startsignal.

Max-Kade-Auditorium der FU-Berlin, Gary­straße 35–37, 16 Uhr

Der historische Windkanal in Adlershof

Einen Blick in die Sterne wagen

Das Treptower Riesenfernrohr ist mit 21 Metern Brennweite das längste Linsenfernrohr der Erde. Es steht seit 1896 im Treptower Park und ist voll funktionsfähig. Mit seinem Objektivdurchmesser von 68 cm ist es auf Platz 8 der Weltrangliste großer Linsenfernrohre. Aber sehen Sie doch selbst!

Archenhold-Sternwarte, Alt-Treptow 1, 17.30 bis 22.30 Uhr – Pause zw. 20.30 und 21.30 Uhr

"Fake News" erkennen

Ein Spiel der besonderen Art erwartet Kinder über zehn Jahre in der Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft: Die Kinder schlüpfen in die Rolle von Journalisten und müssen an verschiedenen Stationen "echte" Nachrichten und Informationen von "Fake News" unterscheiden und damit bestimmen, welche Inhalte veröffentlich werden. Wer richtig liegt, bekommt Punkte und darf sich am Ende "Qualitätsmedium" nennen.

Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft, Ackerstraße 76, 17 bis 21.30 Uhr

3D-Flug über den Mars

Eine Spezialkamera macht es möglich, Bilder der Esa-Mission "Mars Express" zu einem dreidimensionalen Film zusammenzufügen. Also: Brille auf und über den Mars wandern.

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Rutherfordstraße 2, 17.30 bis 23.30 Uhr, alle 60 Minuten, ab 10 Jahren

Geheime Orte der Bibliothek

Die Technische Universität (TU) bietet eine Führung durch ihre Universitätsbibliothek im Volkswagen-Haus und öffnet dabei Türen, die sonst verschlossen bleiben.

Universitätsbibliothek der TU, Volkswagen-Haus, Fasanenstraße 88, 17.30 und 18.30 Uhr

Wie man sich vor Hackern schützt

Im Lernlabor Cybersicherheit werden Fach- und Führungskräfte durch die HTW Berlin in der Fraunhofer-Akademie zu verschiedenen Themen der IT-Sicherheit ausgebildet. An diesem Tag können Besucher das IT-Sicherheitslabor nutzen und ein Training erhalten, das auch für den Privatbereich wichtig ist. Die Experten geben Tipps, wie Nutzer ihre Daten schützen können.

Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Berlin, Wilhelminenhofstraße 75A, 17.00 bis 22.00 Uhr, alle 60 Minuten

Herzchirurg für eine Nacht

Eine OP am offenen Herzen ist oft nicht mehr nötig. Heute wird mit Hilfe endoskopischer Instrumente operiert – nur wenige Zentimeter große Schnitte bleiben dabei zurück. Chirurgen tragen dabei eine 3D-Brille und operieren mit Blick auf einen 3D-Monitor, auf dem das Bild der endoskopischen Kamera zu sehen ist. Wie das geht, das können Interessierte in der Langen Nacht selbst ausprobieren – "Grey's Anatomy"-Gefühl inklusive.

Deutsches Herzzentrum Berlin, Augustenburger Platz 1, 17 bis 23 Uhr, alle 30 min, begrenzte Teilnehmerzahl





Einmal Pilot sein

Wer träumt nicht davon, fliegen zu können? Allen, die schon immer mal im Cockpit sitzen und mit dem Schubhebel einen 70 Tonnen schweren Airbus in die Lüfte heben wollten, bietet das Haus der Luft- und Raumfahrttechnik das Richtige. Im Flugsimulationslabor des Fachgebiets Flugführung und Flugverkehr fliegen Besucher in einem 90-minütigen Mitmachexperiment über Berlin.

Haus der Luft- und Raumfahrt, Marchstraße 12. 18 und 21 Uhr. Begrenzte Platzzahl, Anmeldung vor Ort. Ab 10 Jahren

Gewimmel in Lebensmitteln

Mikroorganismen, wie zum Beispiel Bakterien, haben einen schlechten Ruf. Dabei sind viele Lebensmittel ohne die kleinen Helfer gar nicht denkbar. Einige davon werden vorgestellt und können aus der Nähe betrachtet werden.

Beuth Hochschule für Technik Berlin – Haus Grashof, Luxemburger Straße 10, Infostand ab 17 Uhr

Kuscheltiere aller Art werden in den Helios-Kliniken kompetent versorgt, auch ohne Termin und Versichertenkärtchen

Notdienst für kleine Bären

In der Teddy- und Puppenklinik können junge Eltern ihre Plüsch-Patienten von kompetenten Medizinern verarzten lassen. So soll den Kindern auf spielerische Art die Welt der Medizin nähergebracht werden.

Helios Klinikum Berlin-Buch, Schwanebecker Chaussee 50, 16 bis 20 Uhr



Essen wie Cäsar

Beim historischen Gastmahl nehmen Besucher auf einem Speisebett Platz und können an einem antiken Gelage teilnehmen.

Hauptgebäude der Humboldt-Universität zu Berlin, Unter den Linden 6, ab 17 Uhr

Geld aus dem Computer

Was sind Bitcoin und warum lässt sich damit so viel Geld machen? Technisch basieren Kryptowährungen auf der sogenannten Blockchain-Technologie, einer Art fälschungssicherem digitalem Kassenbuch. Doch wie funktioniert diese Technologie eigentlich? Das Team der T-Labs Blockchain Group ermöglicht einen Blick hinter die Kulissen.

Telekom Innovation Laboratories, Ernst-Reuter-Platz 7, ab 17 Uhr

Bausteine aus dem Drucker

Im Institut für Werkstoffwissenschaften kann man lernen, wie komplexe Bauteile im 3D-Druck hergestellt werden. Welche Materialien können verwendet werden? Wie werden sie verarbeitet? Welche mechanischen, thermischen und optischen Eigenschaften haben diese Bauteile? Besucher erfahren im Haus der Ideen, wie aus dem Rohstoff ein Bauteil aus dem Drucker entsteht.

Haus der Ideen, Straße des 17. Juni 135, ab 17 Uhr

Detektiv mit Infrarotkamera

Mithilfe der Infrarotkamera werden Wartungsarbeiten bei Maschinen durchgeführt und Fehler gesucht. Mitarbeiter des Helmholtz-Zentrums zeigen, wie man überhitzte Bauelemente oder zu enge Kabelführungen erkennen kann.

Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie, Albert-Einstein-Straße 15, ab 17 Uhr

Die Welt aus Sicht einer Drohne

In Potsdam erfahren Besucher mehr über die verschiedenen Einsatzfelder von unbemannten Luftfahrzeugen (UAV), Forschungsflugzeugen oder Erdbeobachtungssatelliten am GFZ. Der Blick von oben hilft Wissenschaftlern beispielsweise bei der Erforschung der Erderwärmung.

Deutsches Geo-Forschungs-Zentrum Potsdam, Telegrafenberg, ab 17 Uhr

Lehrstunde mit Spock und Kirk

Die Wissenschaftler der HTW entführen ihre Besucher in Welten, "die nie zuvor ein Mensch gesehen hat" und klären, wie viel Science in Science-Fiction steckt. Die Forscher klären auf, wie Echtzeit-Archäologie zu temporalen Paradoxien führen kann und welche "Star Trek"-Technologie gestrandeten Zeitreisenden beim Überleben helfen soll.

Hochschule für Technik und Wirtschaft, Wilhelminenhofstraße 75A, Beginn 22.30 Uhr

Weitere Informationen: Die Lange Nacht der Wissenschaften findet am 9. Juni von 17 bis 24 Uhr statt. Tickets kosten für Erwachsene 14 Euro, ermäßigt neun Euro. Erhältlich unter www.langenachtderwissenschaften.de, telefonisch unter 01806/ 570070, an Theaterkassen und Automaten der BVG und der S-Bahn

