Tier-Initiative: Ein Urlaubsquartier für Hund und Katze

Berlin. Auf große Amerikareise wollte der Student gehen – mit Freundin, aber ohne Kater Ramses. Doch wohin mit dem Tier, 14 Jahre alt und ruhebedürftig? Für vier Monate suchte der Student ein Quartier für den betagten Kater. Gefunden hat er es über die Initiative "Berliner helfen Ferientieren" von Karin Zöller. Jetzt ist Ramses bei einer älteren Dame. Die ist so vernarrt in das Tier, dass sie ein Katzentagebuch schreibt und es dem Besitzer über den Ozean schickt. Bis August ist Ramses noch bei ihr in Pension. Heimlich wünscht sie sich aber: "Hoffentlich dauert die Reise etwas länger."

Die Ferienzeit beginnt, das merkt auch Karin Zöller. "Die Anfragen nehmen wieder zu", sagt die 75-Jährige aus Britz. Sie vermittelt auf Anfrage Tiere in ein Kurzzeitquartier. Etwa 35 Berliner hat sie noch in ihrer Kartei – alles Menschen, die bereit sind, ein Tier für einen bestimmten Zeitraum bei sich aufzunehmen. Sei es für die Urlaubszeit oder auch im Krankheitsfall. Anfangs waren es einige Hundert. So viele könnte sie heute auch wieder brauchen. "Es gibt viel mehr Anfragen als Quartiere", sagt die gelernte Arzthelferin, die später einen eigenen Blumenladen hatte.

Vor 30 Jahren hat Karin Zöller die Aktion "Berliner helfen Ferientieren" gestartet. Damals war sie selbst betroffen. Sie wollte nach Fuerteventura fliegen, für Katze Mimi hatte sie eine Urlaubsbetreuung gefunden. Doch die sagte in letzter Sekunde ab. Was nun? Sie wandte sich an den Rundfunk, erzählte ihre Geschichte. Sie fand nicht nur eine neue Ferienunterkunft für Mimi, sondern auch eine neue Aufgabe. Fortan vermittelte sie nach Feierabend Urlaubsquartiere für Berliner Tiere. "In der ersten Zeit saß ich jeden Abend stundenlang am Telefon", erzählt Karin Zöller. 800 Tiere hat sie pro Jahr vermittelt, vor allem Hunde und Katzen. Als sie den Blumenladen übernahm, reichte die Zeit nicht mehr, und sie übergab die Kartei einem befreundeten Ehepaar. Doch das vernachlässigte die Aufgabe nach und nach.

Vermittlungsgebühr von zehn Euro für die Unkosten

Längst ist die Kartei wieder in Britz bei Karin Zöller zurück. Sie will nun wieder so vielen Tieren wie möglich zu einem Kurzzeitquartier verhelfen. "Die Liebe zum Tier und die Bereitschaft zum Helfen" – das sind ihre Motivation, und die erwartet sie auch von Menschen, die Katzen oder Hunde bei sich aufnehmen. Mit einer Vermittlungsgebühr von zehn Euro deckt sie lediglich ihre Unkosten. Oft sind es Alleinstehende, die bereit sind, ein Tier zur Gesellschaft bei sich aufzunehmen. Dabei könnte es gerade für Familien interessant sein, die herausfinden wollen, welches Tier zu ihnen passt oder ob sich das Kind wirklich um den lang ersehnten Vierbeiner kümmern würde.

Oft ist Karin Zöller die Retterin in letzter Not. Sie erzählt die Geschichte einer Frau, die nach einem Unfall ins Krankenhaus musste. Zu Hause wartete ihr 15 Jahre alter Cocker Spaniel Pepine. Die Tochter konnte sich nicht kümmern, weil sie auf der Berlinale zu tun hatte. Eine Sozialarbeiterin aus der Klinik meldete sich bei Zöller, und sie fanden einen Platz für Pepine. Weil der Hund nicht nur ganz lieb, sondern auch noch blind war, wurde sein neues Zuhause mit Luftmatratzen ausgelegt, damit er sich nicht stößt. Heute ist Pepine wieder bei Frauchen zurück, die ein begeistertes Dankesschreiben verfasste.

Dass Karin Zöller die Tiere am Herzen liegen und sie einfach nur will, dass es ihnen gut geht, ist auch an Kater Piggeldy zu sehen. Vor vier Jahren kam er aus Brandenburg, wo er mit 40 anderen Katzen lebte, zu ihr nach Berlin. Er hat nur noch ein Ohr und zwei Zähne. Aber er hat ein schönes Leben. Damit der Kater ins Freie kann, hat die Seniorin eine Leiter an den Balkon im Erdgeschoss anbauen lassen. So kann er umherstreunen, so viel er will. Mittlerweile sitzt Piggeldy aber am liebsten auf seinem Kissen auf der Balkonbrüstung. Die große Freiheit – die braucht er nicht mehr.

"Berliner helfen Ferientieren": Wer Tiere aufnehmen will oder ein Quartier sucht, kann sich unter Tel.: 703 707 70 melden.

Mehr zum Thema:

Vor dem Urlaub werden Haustiere oft eiskalt ausgesetzt

Dieses Jahr schon knapp 2000 Tiere in Berlin ausgesetzt

Berliner Kater findet sein Herrchen wieder - nach 18 Jahren