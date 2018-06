So funktioniert das Netz der Taschendiebe

Berlin. Ein halbes Jahr lang trieb eine Bande rumänischer Taschendiebe und Trickbetrüger auf S-Bahnhöfen in Charlottenburg ihr Unwesen. Ein Dutzend Mitglieder dieser Gruppe konnte die Polizei inzwischen identifizieren und teilweise auch festnehmen. Einer der Festgenommenen muss sich seit Dienstag vor dem Landgericht Moabit verantworten. Bandendiebstahl und gewerbsmäßigen Betrug wirft die Staatsanwaltschaft dem 42-jährigen Marian S. vor.

Zwischen Januar und Ende Mai 2017 waren S. und seine Komplizen vor allem auf dem Bahnhof Messe-Nord aktiv. Ihr Hauptbetätigungsfeld war dabei der klassische Taschendiebstahl. Im Visier hatten sie vor allem Passanten mit Rucksäcken. Die sind bei Klau-Profis besonders beliebt, weil sie es gar nicht oder zu spät mitbekommen, wenn sich jemand hinter ihrem Rücken an einem Rucksack zu schaffen macht. Bei der Bande um S. funktionierte das in der Regel so, dass zwei Täter die Eingangstür des Zuges blockierten, wenn das Opfer einsteigen wollte. Ein Dritter nutzte die Gelegenheit zum blitzschnellen Diebstahl.

Das erbeutete Bargeld wurde direkt an die Bosse der Bande im rumänischen Ploesti transferiert, sonstige Beutestücke, vor allem Handys, wurden veräußert. 21 Delikte ordnet die Staatsanwaltschaft dem Angeklagten zu, zum Teil mit reicher Beute. In der einer Seniorin entwendeten Brieftasche befanden sich 1000 Euro Bargeld, bei einem französischen Geschäftsmann, der bestohlen wurde, als er gerade seinen Koffer die Treppe des Bahnhofs hochtrug, waren es gar 4000 Euro.

Fahrscheinkäufer werden am Automaten ausgespäht

Den Ermittlungen zufolge begnügten sich S. und seine Komplizen allerdings nicht nur mit herkömmlichen Taschendiebstählen. Zu der Bande gehörten auch Kriminelle mit einem ausgesprochenen Geschick, Fahrscheinkäufer auszuspähen, die am Automaten mit EC-Karte bezahlten, und so deren PIN-Nummern zu erkennen. Gelang es der Bande dann auch noch, den Betroffenen die Brieftasche zu stehlen, konnten sie mit Karte und PIN die Konten der Opfer plündern. S. gehörte offenbar zu den Mitgliedern der Bande, die von den Bossen zwischen den Großstädten Westeuropas hin- und hergeschoben wurden wie Figuren auf einem Schachbrett. Aktiv war S. lange in Berlin, festgenommen wurde er Ende 2017 in Duisburg, wo er zuletzt seinem "Gewerbe" nachging.

Zum Prozessbeginn räumte der Angeklagte die Taten "im Großen und Ganzen" ein. Eine Verständigung kam zunächst nicht zustande: Eine Strafe zwischen dreieinhalb und vier Jahren bot das Gericht bei einem Geständnis an. Die Staatsanwaltschaft beharrt bislang auf mindestens fünf Jahren. Der Prozess wird am Donnerstag fortgesetzt.

