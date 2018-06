Messerangriff: Opfer zunächst in Lebensgefahr

Berlin. Ein 16-Jähriger soll in Berlin-Spandau einen 20-Jährigen mit einem Messerstich so schwer verletzt haben, dass das Opfer zunächst in Lebensgefahr schwebte. Wegen versuchten Totschlages ermittelt nun eine Mordkommission, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Verletzte habe nach dem Angriff im Altstädter Ring am Montagabend umgehend in einem Krankenhaus operiert werden müssen und sei inzwischen wieder stabil. Der Tatverdächtige wurde den Angaben zufolge in der Nähe des Tatorts vorläufig festgenommen. Er sollte noch am Dienstag einem Richter zum Erlass eines Haftbefehls vorgeführt werden. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar.

( dpa )