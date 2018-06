Burkard Dregger soll neuer CDU-Fraktionschef werden

Der Berliner CDU-Innenpolitiker Burkard Dregger sitzt am 22.09.2017 in Berlin vor Beginn der 3. Sitzung des Berliner Untersuchungsausschusses zum Terroranschlag auf dem Berliner Weihnachtsmarkt an einem Tisch. Dregger leitet den Ausschuss. Foto: Paul Zinken/dpa [ Rechtehinweis: (c) dpa ]