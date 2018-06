Arbeitssenatorin fordert Tariflöhne für geförderte Jobs

Berlin. Arbeitssenatorin Elke Breitenbach (Linke) will nach einem Bericht der "Berliner Morgenpost" die Idee des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller (SPD) für ein solidarisches Grundeinkommen umsetzen und ein Modellvorhaben zur Beschäftigung von Langzeitarbeitslosen erarbeiten. So arbeite die Senatsverwaltung für Arbeit gemeinsam mit dem Regierenden Bürgermeister an einem Eckpunktepapier, das bis Herbst vorliegen solle, sagte Breitenbach dem Blatt (Dienstag). Sie verdeutlichte in dem Interview aber auch, dass sie wesentliche Punkte an Müllers Vorschlag für nicht praktikabel hält. So sei es kaum möglich, die Jobs unbefristet anzubieten. Zudem müsse sich die Bezahlung an Tariflöhnen orientieren und nicht am Mindestlohn.

( dpa )