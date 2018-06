Steinmeier enthüllt Gedenktafel an Dienstvilla Wurmbach

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender hören nach der Enthüllung einer Gedenktafel (M.) zur Erinnerung an Hugo und Maria Heymann an der Dienstvilla des Bundespräsidenten einem Musiker zu. Mit der Tafel soll des jüdischen Kaufmanns und Vorbesitzers der Villa gedacht werden, der im Juni 1938 nach antisemitischer Verfolgung starb

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier steht zusammen mit Ehefrau Elke Büdenbender vor seiner Dienstvilla, der Villa Wurmbach, in Dahlem. Gemeinsam enthüllen sie an diesem Montag die gläserne Gedenktafel, die an den jüdischen Vorbesitzer Hugo Heymann erinnern soll, der mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten erst das Haus und später sein Leben verlor. "Es ist meiner Frau und mir ein tiefes Bedürfnis, hier an dieser Stelle von nun an öffentlich sichtbar an Hugo und Maria Heymann zu erinnern. Wir halten sie in ehrendem Angedenken", sagt er bewegt und geleitet nach einer knappen Ansprache die Gäste ins Kaminzimmer der Villa. Dort mahnte Steinmeier, den Antisemitismus als Gefahr auch weiterhin ernst zu nehmen.

Die Enthüllung kommt zu einem sehr aktuellen, brisanten Zeitpunkt – gab es doch in der Hauptstadt zuletzt einige antisemitische Übergriffe. Und am vergangenen Sonnabend bezeichnete AfD-Chef Alexander Gauland die Verbrechen des Nationalsozialismus als "Vogelschiss" in einer über 1000 Jahre alten deutschen Geschichte. "Nichts davon, keinen lauten Antisemitismus, keinen leisen, keinen alten und keinen neuen, dürfen wir in Deutschland hinnehmen – Antisemitismus darf keinen Platz haben in dieser Republik", sagte nun Steinmeier. Und man dürfe sich nicht auf die Enthüllung von Gedenktafeln beschränken.

Die etwa zwei Meter hohe Stele beschreibt, wie der jüdische Kunstperlenfabrikant Hugo Heymann mit seiner Frau Maria die Villa im Jahr 1926 bezog und mit der Machtergreifung 1933 wieder verlassen musste. Der spürbar wachsende Antisemitismus veranlasste das Paar, die Villa zu verkaufen.

Vor der Flucht nach Norwegen 1938 wurde Heymann von der Gestapo aufgegriffen, verhört und gefoltert. Kurz darauf, am 4. Juni 1938, erlag Heymann einem Schwächeanfall. Seine Frau Maria überlebte den Krieg, weil sie nicht jüdischen Glaubens war.