Die Musikwirtschaft ist ein Botschafter für Berlin

Die Musikwirtschaft bringt jährlich 1,9 Milliarden Euro in die Stadt. Die Macher werben in aller Welt für den hiesigen Markt.

Von dieser Woche an ist Anton Teichmann 20 Tage lang Berliner Pop-Botschafter in New York. Das über Aufträge des Landes Berlin finanzierte Netzwerk der lokalen Musikwirtschaft, die Berlin Music Commission (BMC), schickt Unternehmer wie ihn in die Welt, um die Stadt als Ort zu präsentieren, an dem man mit Künstlern, Konzerten und passender Technik viel Geld verdienen kann. 16 sind es in diesem Jahr.

Der 31-jährige Teichmann ist eine One-Man-Show aus Betreiber einer Plattenfirma, Bandmanager und PR-Agent. Davon kann er leben, wenn auch "auf kleinem Fuß", wie er sagt. Seine Neuköllner Wohnung tauscht er in der Zeit des bevorstehenden Amerika-Trips mit einer DJane aus Brooklyn – "für eine Woche jedenfalls, dann muss ich auf Airbnb ausweichen." Die Music Commission schießt 600 Euro zu. "Das sind etwa zwei Drittel des Budgets, das ich habe", sagt er.

Anton Teichmann reist in dieser Woche als Berlin-Repräsentant nach New York

Zu den 120 Mitgliedern der BMC und der angeschlossenen Verbände zählen Unternehmen, die alle Facetten des Musikgeschäftes in Berlin verkörpern. Musikwirtschaft hat einiges Gewicht in der Stadt. Ihr Umsatzvolumen lag 2015 bei 1,9 Milliarden Euro. Das war mehr als ein Fünftel des deutschen Umsatzes. Elf Prozent der Musikunternehmen in Deutschland haben ihren Sitz in Berlin. 2016 waren 13.312 Menschen im Musiksektor beschäftigt.

Im BMC organisiert sind etwa der internationale Musikverlag Budde Music mit Berliner Sitz in Schmargendorf und einer Künstlerauswahl, die von Alphaville bis zur Sugarhill Gang reicht. Oder der weltweit führende Anbieter für den Ticketkauf von zu Hause, Eventbrite aus San Francisco, mit einer Filiale in Kreuzberg. Ebenso Veranstaltungsmacher Mediapool aus Kreuzberg, der etwa für Siemens, das Bundespräsidialamt und die Love Parade arbeitete.

Die Unternehmen werden mit 400 bis 1700 Euro gefördert

Neben der Aufgabe als Interessenvertretung des Berliner Businessgeschehens vernetzt die Music Commission die Akteure miteinander und nach außen. Das geschieht bei Expertenrunden und Beratungsterminen mit Themen wie "Rund ums Urheber- und Medienrecht" und "Eventmarketing im 21. Jahrhundert". Oder eben durch das Programm "Music Ambassador – Berlin unterwegs zu Partnern". Wer als Fachbesucher zu internationalen und nationalen Branchenevents fährt und in einem Antrag ausführen kann, wie er dort einen Mehrwert für die Berliner Musikwirtschaft erreichen will, hat Chancen auf eine Förderung zwischen 400 und 1700 Euro.

In der Vergangenheit wurden die klassischen Pop-Metropolen der Welt, von New York bis London, besucht. Doch auch in Island, Georgien und im marokkanischen Rabat mit seinem Musikkongress "Visa For Music" für den Markt Afrika und Mittlerer Osten netzwerkten Berliner. "Nachdem der Vorstand lange genug selbst zu den einschlägigen Veranstaltungen gefahren war, fanden wir es besser", so BMC-Geschäftsführer Olaf Kretschmar (55), "die Akteure zu schicken. Sie wählten dann oft Märkte und Länder, die uns gar nicht bewusst gewesen waren."

Anton Teichmann war vor zwei Jahren dank BMC auf einer Tagung im kanadischen Montreal. Heraus kam ein dreimonatiger Auftrag, für eine einheimische Band als PR-Mann in Deutschland zu agieren. Bei der Messe unabhängiger Musikunternehmen "A2IM" in New York will er nun einerseits neue Auftraggeber gewinnen, andererseits für eine Künstlerin eine Agentur finden, die jenes Album bewirbt, das Teichmann auf seinem Label "Mansions And Millions" veröffentlicht.

Für Stephan Rombach geht es um mehr. Sein Geschäft funktioniert nicht durch Selbstausbeutung, bei ihm sind weltweit zehn Mitarbeiter beschäftigt. Der 45-jährige Kreuzberger ist in jenem Zweig der Musikwirtschaft tätig, der nicht mit Inhalten handelt, also Auftritten, Songs oder Alben. Vielmehr ist er Anbieter im Musik-Tech-Bereich. Die Firma "Details", die er vor zehn Jahren mit zwei Partnern gründete, liefert eine Software, die Unternehmen die Berechnung von Tantiemen für Künstler ermöglicht. Wegen der digitalen Nutzung von Musik, etwa bei Spotify, müssen weit mehr öffentliche Aufführungen von Songs abgerechnet werden als früher. Unter anderem dies leistet Rombachs Tool.

Zwei Reisen als Ambassador hat er hinter sich, in die USA und nach Brasilien. "Als ich zur Tagung nach New York flog, hatte ich einen Kunden. Zurück kam ich mit 20." Beim Trip nach Rio akquirierte er neun neue Verträge.

"Es ist wichtig, den Leutenin die Augen zu gucken"

Fünf bis sechs Mal im Jahr besucht er die internationalen Messen. "Da muss man hin, um die richtigen Partner zu finden", sagt Rombach. Severin Most (39), Produktmanager des in Frankreich, den USA und Großbritannien vertretenen Berliner Labels "City Slang", ergänzt: "Es ist wichtig, den Leuten in die Augen zu gucken, herauszufinden, wie die ticken. Mit jemandem einen Vertrag abzuschließen, bedeutet auch, eine Beziehung einzugehen." Um abends im Hotel zu jenem Entscheider vorgelassen zu werden, der einen Deal beschließen kann, müsse man tagsüber auf der Messe die richtigen Teilnehmer finden und treffen, erklärt Stephan Rombach. "Richtig harte Arbeit" sei das. Bei der New Yorker Messe, die er jetzt mit einem BCM-Zuschuss von 600 Euro besucht, will er unter anderem Kooperationen schließen, um mit seinem Produkt auch an der West- und der Ostküste der USA vertreten zu sein.

Und was hat Berlin davon? Ziel des Botschafterprogrammes ist es schließlich, den Musikstandort Berlin zu repräsentieren. Dafür stellt die BMC aus ihrem Budget jährlich 15.000 Euro bereit. "Jedem Partner erkläre ich bei jedem Gespräch, dass ich auch als Berlin-Ambassador dort bin", antwortet Rombach. Daraufhin bat ihn etwa eine brasilianische Radiostation, den Kontakt zu einem Berliner Sender herzustellen, der Musik aus der Berliner Szene liefern sollte. Ein Weltmusik-Label, das einen deutschen Vertrieb suchte, brachte er mit der Firma "Piranha" zusammen, die in Berlin auch für den Karneval der Kulturen steht. "Neue Partnerschaften bedeuten neue oder gesicherte Jobs", fasst der studierte Betriebswirt zusammen. Bei Gesprächen stellt Stephan Rombach immer wieder fest: "Zu sagen, dass man aus Berlin kommt, ist immer ein Türöffner." Man befinde sich merklich in einer Liga mit London, Paris und New York. Grund, so Rombach: die Dichte von Vertretern der Musikwirtschaft in der Hauptstadt.

