Autofahrer brauchen in Berlin starke Nerven. Wir haben vier große Straßenbaustellen besucht und fragen, warum es dort so lange dauert.

Verkehr in Berlin

Verkehr in Berlin Warum sich die Bauarbeiten in Berlin so verzögern

Berlin. Autofahrer in Berlin benötigen starke Nerven. Der ständige Kampf um einen Parkplatz und die zahlreichen Staus gehen oft an die Substanz. Der Verkehrsdatenanbieter Inrix stellte kürzlich eine weltweite Stau-Studie vor. Danach belegte Berlin 2017 mit insgesamt 44 Stau-Stunden im Jahr pro Fahrer den dritten Platz von 73 deutschen Metropolen und Ballungsräumen.

Die Hauptstadt wächst, was ein Grund für die aktuelle Verkehrslage ist. Doch auch viele Baustellen sind für die Behinderungen auf den Straßen verantwortlich. In Berlin gibt es derzeit mehr als 100 Baustellen. Beobachtet man einige davon, hat man das Gefühl, dass es bei manchen einfach nicht vorangeht. Die Straße wird aufgerissen, wieder zugepflastert und plötzlich steht einige Wochen oder Monate später wieder eine Absperrung.

Was ist los auf den Straßenbaustellen der Hauptstadt? Die Berliner Morgenpost hat sich auf vier umgeschaut und nachgefragt, wie es vorangeht.

Steglitz: Albrechtstraße/Steglitzer Damm

Auf dem Steglitzer Damm wird zwischen der Sedanstraße und der Bismarckstraße seit 2015 gebaut. Hier wurden in beiden Richtungen die Fahrspuren verengt, an beiden Kreuzungen gibt es Abbiegebeschränkungen, zwischen den Fahrbahnen liegen Rohre. Der Strom- und Gasanbieter Vattenfall ist der Bauherr dieser langjährigen Sanierungsstelle. "Fernwärmeleitungen, die in diesem Bereich noch aus der Vorkriegszeit stammen, werden erneuert und verstärkt", sagte Julia Plausch, Pressesprecherin der Vattenfall AG. Es soll während der gesamten Bauzeit keine Komplikationen gegeben haben, meint sie.

Autofahrer können bald aufatmen. Laut Plausch handle es sich um den letzten Bauabschnitt, der im Oktober 2018 fertiggestellt sein soll. Drei Millionen Euro wurden bislang in das Projekt investiert.

Moabit: Gotzkowskystraße

Baustelle in Moabit an der Gotzkowskybrücke

Foto: Sergej Glanze / Glanze/Berliner Morgenpost

Bereits im vergangenen Jahr haben die Bauarbeiten auf der Gotzkowskystraße begonnen. "Die Straßenschäden sind sehr gravierend. Die Sanierungsmaßnahme ist alternativlos und dient der Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit", sagte Sajid Kramme, Referent der zuständigen Stadträtin von Mitte. Das Projekt soll in drei Bauabschnitten umgesetzt werden. Die ersten beiden Abschnitte wurden 2017 abgeschlossen. Der Bau des dritten Abschnittes von Alt-Moabit bis zur Gotzkowskybrücke findet derzeit statt. Insgesamt seien dafür 980.000 Euro zur Verfügung gestellt worden. Die Finanzierung wurde vom Berliner Verkehrssenat übernommen.

Aufgrund fehlender Anordnungen der Verkehrslenkung Berlin für entsprechende Sperrungen und Umleitungen sei das Projekt noch nicht vollständig umgesetzt, wodurch sich die Bauzeit verlängert habe. So haben Großveranstaltungen 2017 wie der Kirchentag und der Berlin-Marathon die erforderlichen Straßensperrungen für den Bauabschnitt verhindert, so Kramme. Ein Fertigstellungstermin konnte nicht genannt werden.

Lichterfelde: Hildburghauser Straße

Baustelle in Lichterfelde an der Hildburghauser Ecke Heinersdorfer Straße

Foto: Sergej Glanze / Glanze/Berliner Morgenpost

Auf der Hildburghauser Straße wird in einigen Abschnitten seit April 2016 gebaut, aktuell zwischen der Heinersdorfer Straße und Geraer Straße. Für dieses Vorhaben seien 5,2 Millionen Euro im Bezirkshaushalt eingestellt. "Es kommt immer wieder zu Bauverzögerungen, da in diesem Straßenzug umfangreiche Leitungsarbeiten der Berliner Wasserbetriebe und von Stromnetz Berlin notwendig sind und die Abstimmungen sich kompliziert gestalten", sagte Maren Schellenberg (Grüne), Baustadträtin in Steglitz-Zehlendorf. Die bisherigen Leitungen müssten durch bruchsicheres Material ersetzt werden.

Im Abschnitt zwischen Blanckertz-weg und Heinersdorfer Straße wurde die Fahrbahn vor einigen Monaten freigegeben, doch dann wieder für Bauarbeiten zumindest teilweise gesperrt. Wegen eines Wasserrohrbruchs und der Entdeckung eines defekten, zuvor erneuerten Schiebers musste hier die Straße wieder aufgebaggert werden. "Wir wollten eigentlich Bauzeit sparen, das verkehrt sich nun ins Gegenteil", sagte der Pressesprecher der Berliner Wasserbetriebe, Stephan Natz. Ein Drittel der Gesamtbaumaßnahme sei abgeschlossen. Obwohl die Fertigstellung für 2018 geplant war, geht Natz aktuell von 2020 aus.

Zehlendorf: Berlepschstraße

Baustelle in Zehlendorf an der Berlepschstraße

Foto: Sergej Glanze / Glanze/Berliner Morgenpost

Seit Juli 2017 wird die Berlepschstraße in Zehlendorf zwischen der Ludwigsfelder Straße und der Idsteiner Straße neu gebaut und ist dafür komplett gesperrt. Die Fahrbahndecke habe erhebliche Mängel wie Ausbrüche, Schlaglöcher, Flickstellen und Netzrisse. Auch sollen neue Rad- und Gehwege hergestellt werden. Eigentlich sollte der Fertigstellungstermin bereits am 1. September 2017 sein, doch "die Baumaßnahmen verzögerten sich, da die Berliner Wasserbetriebe erst Ende Februar 2018 ihre Leitungsarbeiten beendet haben, später als geplant", sagte Baustadträtin Maren Schellenberg (Grüne).

Auch wegen des "strengen Frostes" musste der Straßenneubau ausgesetzt werden, sodass die Arbeiten erst Mitte März 2018 wieder aufgenommen werden konnten. Die Freigabe der Fahrbahn war für den vergangenen Freitag vorgesehen, Restarbeiten wie Gehwege und Gehwegüberfahrten sollten voraussichtlich am 30. Juni 2018 abgeschlossen sein. Zumindest war die Straße am Montag wieder befahrbar. Bislang wurden 150.000 Euro ausgegeben, weitere 120.000 Euro sind für die Maßnahme vorgesehen.

Mehr zum Thema Verkehr:

Erster Tag mit Tempo 30 auf der Potsdamer Straße

Neue App informiert über Baustellen in Berlin

Karl-Marx-Straße bleibt mindestens bis 2021 Baustelle

Berlins Baustellenplanung geht an der Realität vorbei